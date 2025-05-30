الحرب على غزة
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"استفزاز وانتهاك".. مصر تُدين قرار الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة بالضفة المحتلة
أدانت وزارة الخارجية المصرية اليوم الجمعة، قرار الاحتلال الإسرائيلي الموافقة على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية المحتلة، معتبرةً أنه "يمثل استفزازاً وانتهاكاً صارخاً جديداً للقانون الدولي والحقوق الفلسطينية، ويرفضه المجتمع الدولي".
"استفزاز وانتهاك".. مصر تُدين قرار الاحتلال إنشاء 22 مستوطنة بالضفة المحتلة
آليات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة / AA
منذ 2 ساعات

جاء ذلك في بيان للخارجية المصرية شددت فيه على ما يمثله هذا القرار من "مخالفة فادحة لقرارات الشرعية الدولية، وعلى رأسها اتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن بما فى ذلك قرار 2334، بالإضافة إلى الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية بشأن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية". 

وأكدت مصر أن إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو/حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هو "حق غير قابل للتصرف للشعب الفلسطيني، ومطلب دولي مشروع لا رجعة فيه".

ورأى بيان الخارجية أن مستوطنات الاحتلال الإسرائيلي تشكِّل عقبة رئيسية أمام تحقيق حل الدولتين والسلام العادل والدائم والشامل.

وفي وقت سابق من الخميس، صدَّق الكابينت الإسرائيلي على بناء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، ويشمل القرار إنشاء 4 مستوطنات في منطقة الحدود الشرقية مع الأردن، "في إطار تعزيز الحدود الشرقية لدولة إسرائيل، وأمنها القومي، وسيطرتها الاستراتيجية على المنطقة".

مصدر:TRT Arabi
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