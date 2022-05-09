سياسة
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المغرب: التحالف الدولي ضد "داعش" سيركز على إفريقيا
أعلن المغرب أن التحالف الدولي ضد "داعش" سيركّز على مواجهة التنظيم الإرهابي في قارة إفريقيا، وذلك قبل يومين من اجتماع وزاري للتحالف يُعقد الأربعاء في مدينة مراكش بالمغرب.
المغرب: التحالف الدولي ضد "داعش" سيركز على إفريقيا
المغرب: التحالف الدولي ضد "داعش" سيركز على إفريقيا / AA
9 مايو 2022

أعلن المغرب الاثنين أن التحالف الدولي ضد "داعش" سيركّز على مواجهة التنظيم الإرهابي في قارة إفريقيا.

جاء ذلك في بيان للخارجية المغربية قبل يومين من اجتماع وزاري للتحالف يُعقد الأربعاء في مدينة مراكش بالمغرب.

واعتبرت الوزارة أن هذا الاجتماع يُشكّل مرحلة أخرى ضمن مواصلة الانخراط والتنسيق الدولي في مكافحة "داعش"، مع التركيز على القارة الإفريقية، وتطور التهديد الإرهابي في الشرق الأوسط ومناطق أخرى.

ويستضيف المغرب هذا الاجتماع بدعوة مشتركة من وزير الشؤون الخارجية المغربي ناصر بوريطة ونظيره الأمريكي أنتوني بلينكن.

وبشأن الاجتماع قالت الخارجية إن وزراء التحالف سيستعرضون المبادرات المتخذة فيما يتعلق بجهود ضمان الاستقرار في المناطق التي تأثرت بهجمات "داعش".

وأوضحت أن هذه المجالات تتصل بمجال التواصل الاستراتيجي في مواجهة الدعاية إلى التطرف التي ينتهجها "داعش" وأتباعه، بالإضافة إلى مكافحة المقاتلين الإرهابيين الأجانب.

وأُسس التحالف الدولي لمحاربة "داعش" في سبتمبر/أيلول 2014، ويضمّ 84 دولة ومنظمة دولية شريكة، ويهدف إلى القضاء على التنظيم الإرهابي، وشارك في مواجهته في العراق وسوريا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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