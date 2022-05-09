سياسة
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شاهد | رشق سفير روسيا في بولندا بطلاء أحمر
تعرض السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف الاثنين لاعتداء من متظاهرين أثناء مراسم وضعه إكليلاً من الزهور على قبور الجنود السوفييت في العاصمة وارسو. فيما ردت بموسكو بالقول: "لكن لا يمكن تخويفنا".
شاهد | رشق سفير روسيا في بولندا بطلاء أحمر
رشق سفير روسيا في بولندا بطلاء أحمر وموسكو تعلق: لا يمكن تخويفنا / AFP
9 مايو 2022

تعرض السفير الروسي لدى بولندا سيرغي أندرييف الاثنين لاعتداء من متظاهرين أثناء مراسم وضعه إكليلاً من الزهور على قبور الجنود السوفييت في العاصمة وارسو.

ورمى متظاهرون السفير الروسي سيرغي أندرييف وزوجته ودبلوماسيين مرافقين له بالطلاء الأحمر ولم يسمحوا لهم بالاقتراب من النصب التذكاري، حسبما ذكرت قناة روسيا اليوم الحكومية.

وفرض رجال الشرطة البولندية الذين وصلوا إلى موقع الحادث، طوقاً أمنياً حول الدبلوماسيين ورافقوهم إلى سياراتهم.

وتعليقاً على الحادثة، قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا إن "مناصري النازية الجديدة كشفوا عن وجههم مرة أخرى وهذا وجه دموي".

وأضافت: "هدم النصب التذكارية لأبطال الحرب العالمية الثانية، وتدنيس القبور، والآن تعطيل مراسم وضع الزهور في يوم مقدس لكل شخص محترم، كل هذا يثبت أمرا بديهياً، لقد اتخذ الغرب مساراً لإعادة بعث الفاشية".

وتابعت: "لكن لا يمكن تخويفنا. من عليه أن يخاف هم سكان أوروبا لما يرونه في المرآة".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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