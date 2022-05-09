سياسة
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تضمّ 10 آلاف حديث.. تعرَّف منصّة محمد السادس الإلكترونية
أطلقت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربية "منصة محمد السادس للحديث الشريف" الإلكترونية، وهي تضمّ 10 آلاف حديث نبوي، لصوْن حديث رسول الله من التزوير والعبث، مع الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام.​​​
تضمّ 10 آلاف حديث.. تعرَّف منصّة محمد السادس الإلكترونية
إطلاق منصة إلكترونية تضم 10 آلاف حديث نبوي في المغرب
9 مايو 2022

أعلن وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المغربي أحمد التوفيق الاثنين إطلاق "منصة محمد السادس للحديث الشريف" الإلكترونية، وهي تضمّ 10 آلاف حديث نبوي.

وأوضح التوفيق، في مؤتمر صحفي بالعاصمة الرباط، أن "لجنة من ثمانية علماء متخصصين في الحديث اشتغلت على مشروع المنصة".

وأضاف أن اللجنة "استطاعت بعد سنة من الاجتهاد أن تتوصل إلى حصر المتن الذي سيُعرض في المنصة.

وتابع أنّ "متن المنصة يتكون من عشرة آلاف حديث، مع بيان المطلوب: أي الحديث الصحيح والحديث الحسن والحديث الضعيف والحديث الموضوع".

وأكد أن الهدف من المنصة أن "يُصان حديث رسول الله من التزوير والعبث مع الاستفادة من تكنولوجيا الإعلام".​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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