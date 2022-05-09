قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن الدراسات تظهر أن عدد اللاجئين السوريين المستعدين للعودة الطوعية من تركيا إلى بلادهم أكثر من مليون بكثير.

جاء ذلك في خطاب موجه إلى الشعب عقب ترؤسه اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة.

وأضاف الرئيس أردوغان: "لا يساورنّ أحدٌ الشك أن عدد السوريين في بلادنا سينخفض إلى مستويات معقولة كلما وفرنا الإمكانات اللازمة للعودة الطوعية".

ولفت إلى أن تركيا تعمل على إنشاء 200 ألف وحدة سكنية في 13 منطقة على الأراضي السورية بتمويل من منظمات إغاثية دولية.

ومضى قائلاً: "دراسات مؤسساتنا تظهر أن عدد اللاجئين المستعدين للعودة الطوعية (إلى سوريا) أكثر من مليون بكثير".

من ناحية أخرى، لفت الرئيس أردوغان إلى أن عدد المهاجرين غير النظاميين الذين أعادتهم تركيا إلى بلادهم منذ 2016 تجاوز 320 ألفاً.