سياسة
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وصلت إلى 30 ألف دولار.. بتكوين تسجل أدنى مستوى لها خلال 10 شهور
سجلت العملة المشفرة بتكوين أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021، تزامناً مع الهبوط الذي شهدته أسواق الأسهم الأمريكية.
وصلت إلى 30 ألف دولار.. بتكوين تسجل أدنى مستوى لها خلال 10 شهور
تراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 30 ألفاً و331.28 دولار، مواصلة الهبوط لخامس جلسة على التوالي / AA
10 مايو 2022

سجلت العملة المشفرة بتكوين أدنى مستوى لها منذ يوليو/تموز 2021 الاثنين، إذ هبطت بالتوازي مع أسواق الأسهم الأمريكية، وسط مخاوف حيال المسار القوي الذي ينتهجه مجلس الاحتياطي الاتحادي في تشديد السياسة النقدية.

وتراجعت العملة المشفرة الأكبر في العالم إلى 30 ألفاً و331.28 دولار، مواصلة الهبوط لخامس جلسة على التوالي.

وجرى تداول بتكوين في أحدث التداولات منخفضة 9.8% عند 30 ألفاً و724 دولاراً.

وهوت بتكوين 19% منذ بداية مايو/أيار وخسرت أكثر من نصف قيمتها منذ أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 69 ألف دولار، في نوفمبر/تشرين الثاني العام الماضي.

كما انخفضت الإثير، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم إلى 2245 دولاراً، وهو أضعف مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني.

ولا تملك العملات الافتراضية رقماً متسلسلاً ولا تخضع لسيطرة الحكومات والبنوك المركزية كالعملات التقليدية، بل يجري التعامل بها فقط عبر شبكة الإنترنت من دون وجود فيزيائي لها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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