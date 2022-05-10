سياسة
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البنتاغون:  لدينا دلائل على ترحيل أوكرانيين إلى روسيا قسراً
أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي أن لدى بلاده دلائل تشير إلى نقل أوكرانيين إلى روسيا رغماً عن إرادتهم، مؤكداً أن ذلك "غير معقول وسلوك لا يتناسب مع قوة مسؤولة".
البنتاغون:  لدينا دلائل على ترحيل أوكرانيين إلى روسيا قسراً
أمريكا تقول إن لديها دلائل تشير إلى نقل أوكرانيين إلى روسيا، رغماً عن إرادتهم - صورة تعبيرية / Reuters
10 مايو 2022

أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" جون كيربي أن لدى بلاده دلائل تشير إلى نقل أوكرانيين إلى روسيا رغماً عن إرادتهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مساء الاثنين قال فيه كيربي: "لقد وصلت إلينا مؤشرات مؤكدة على نقل أوكرانيين إلى روسيا رغماً عن إرادتهم".

ووصف الخطوة بأنها "غير معقولة وسلوك لا يتناسب مع قوة مسؤولة"، مضيفاً: "لا يمكنني التحدث عن عدد المعسكرات التي يجري نقلهم إليها ولا كيف تبدو".

وتابع: "في كل مرة تظن أن الروس وصلوا إلى أكثر مستوى متدنٍّ، يثبتون أنك مخطئ بهبوطهم إلى مستوى جديد"، مؤكداً أن الدلائل على "الوحشية الروسية" واضحة تماماً.

وفي مارس/آذار الماضي أعلن مسؤولون أوكرانيون أن المدنيين المحاصرين في مدينة ماريوبول يجري إجبار عدد منهم إلى الرحيل قسراً إلى روسيا.

وأوضح مجلس مدينة ماريوبول: "جرى ترحيل جماعي للسكان من منطقة ليفت بانك إلى روسيا، وقد تعرض نحو 15 ألفاً للترحيل الجماعي غير القانوني".

وقد شهدت عملية التوصل إلى اتفاق لإجلاء المدنيين من ماريوبول خلال الشهرين الماضيين، فشلاً متكرراً وتبادل اتهامات بين الجانب الروسي والأوكراني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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