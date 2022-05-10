سياسة
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إسرائيل تُجري مناورات عسكرية والمقاومة بغزة ترفع حالة التأهب
قررت الفصائل الفلسطينية بغزة رفع حالة التأهب لكل الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بعد إعلان إسرائيل مناورة عسكرية تستمر شهراً كاملاً.
إسرائيل تُجري مناورات عسكرية والمقاومة بغزة ترفع حالة التأهب
غرفة العمليات المشتركة أعلنت رفع حالة التأهب والجاهزية / AA
10 مايو 2022

أعلنت غرفة العمليات المشتركة لفصائل "المقاومة الفلسطينية" الاثنين رفع حالة التأهب والجاهزية لكل الأجنحة والتشكيلات العسكرية في قطاع غزة.

يأتي القرار بالتزامن مع إطلاق إسرائيل مناورة عسكرية تستمر لمدة شهر كامل، حسب بيان لغرفة العمليات المشتركة لفصائل المقاومة، نشرته كتائب القسام الذراع العسكري لحركة "حماس".

وقال البيان: "تعلن قيادة الغرفة المشتركة لفصائل المقاومة عن رفع حالة التأهب والجاهزية لكل الأجنحة والتشكيلات العسكرية، وذلك بالتزامن مع إعلان العدو (إسرائيل) عن انطلاق مناورة شهر الحرب التي سماها عربات النار".

وأضاف: "تؤكد الغرفة المشتركة أنها في حالة انعقادٍ دائم لرصد سلوك العدو ومتابعته، تحسباً لارتكابه أية حماقةٍ ضد أبناء شعبنا".

وفي وقت سابق اليوم أعلن الجيش الإسرائيلي عن انطلاق المناورة العسكرية "عربات النار" التي تستمر لمدة شهر كامل.

وقال في بيان له "الحديث عن التمرين العسكري الأوسع إطاراً وزماناً لجيش الدفاع يستمر شهراً كاملاً لمحاكاة سيناريوهات قتالية متعددة الجبهات والأذرع جواً وبحراً وبراً وسيبرانياً".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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