انتشر الرعب سريعاً في مقاطعة شوشان الصينية حينما تحولت السماء إلى اللون الأحمر من دون وجود تفسير واضح، ما أثار مخاوف من مواجهة ظاهرة طبيعية غير معروفة وقد تكون كارثية.

وبعد انتشار مقاطع فيديو وصور للسماء الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تظهر التحليلات المنطقية.

فقد أوضح القنصل الصيني في لبنان أن هذه الظاهرة هي "انعكاس الضوء من قوارب الصيد فقط، لا أكثر ولا أقل".

وقال خبراء الأرصاد في الصين إن السماء الحمراء سببها "انعكاس ضوء القوارب الصغيرة على سحب كثيفة منخفضة في المنطقة".

وأشارت صحف محلية صينية إلى أن "قارب صيد في المياه عكس اللون القرمزي على الغيوم القريبة"، فيما أوضح الخبراء أن الطقس في المدينة الساحلية كان "مثالياً لحدوث ظاهرة انعكاس الضوء".

فقد امتلأت السماء بالغيوم وتجمع رذاذ الماء في الجو، والطقس ساعد على "تجمع المزيد من المياه في الغلاف الجوي وتشتيت الرذاذ لضوء المراكب، فاصطبغت السماء باللون الأحمر لفترة وجيزة وأثارت الذعر"، وفق صحيفة غلوبال تايمز الصينية.