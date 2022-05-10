سياسة
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شاهد | لماذا ظهرت السماء حمراء في الصين؟
انتشر الرعب سريعاً في مقاطعة شوشان الصينية، حينما تحولت السماء إلى اللون الأحمر، حتى أوضح خبراء الأرصاد سبب الظاهرة العجيبة.
شاهد | لماذا ظهرت السماء حمراء في الصين؟
قال خبراء الأرصاد في الصين إن السماء الحمراء سببها "انعكاس ضوء القوارب الصغيرة على سحب كثيفة منخفضة في المنطقة"
10 مايو 2022

انتشر الرعب سريعاً في مقاطعة شوشان الصينية حينما تحولت السماء إلى اللون الأحمر من دون وجود تفسير واضح، ما أثار مخاوف من مواجهة ظاهرة طبيعية غير معروفة وقد تكون كارثية.

وبعد انتشار مقاطع فيديو وصور للسماء الحمراء على مواقع التواصل الاجتماعي بدأت تظهر التحليلات المنطقية.

فقد أوضح القنصل الصيني في لبنان أن هذه الظاهرة هي "انعكاس الضوء من قوارب الصيد فقط، لا أكثر ولا أقل".

وقال خبراء الأرصاد في الصين إن السماء الحمراء سببها "انعكاس ضوء القوارب الصغيرة على سحب كثيفة منخفضة في المنطقة".

وأشارت صحف محلية صينية إلى أن "قارب صيد في المياه عكس اللون القرمزي على الغيوم القريبة"، فيما أوضح الخبراء أن الطقس في المدينة الساحلية كان "مثالياً لحدوث ظاهرة انعكاس الضوء".

فقد امتلأت السماء بالغيوم وتجمع رذاذ الماء في الجو، والطقس ساعد على "تجمع المزيد من المياه في الغلاف الجوي وتشتيت الرذاذ لضوء المراكب، فاصطبغت السماء باللون الأحمر لفترة وجيزة وأثارت الذعر"، وفق صحيفة غلوبال تايمز الصينية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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