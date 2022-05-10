سياسة
2 دقيقة قراءة
أوكرانيا: العثور على جثث 44 مدنياً وسط الأنقاض و100 مدني محاصرين بآزوفستال
أكدت السلطات الأوكرانية أن نحو 100 مدني لا يزالون محاصرين في مصنع آزوفستال، فيما كشفت العثور على جثث 44 مدنياً وسط أنقاض بناية دمرتها روسيا في مارس/آذار الماضي ببلدة إيزيوم.
أوكرانيا: العثور على جثث 44 مدنياً وسط الأنقاض و100 مدني محاصرين بآزوفستال
السلطات الأوكرانية تقول إن نحو 100 مدني لا يزالون محاصرين في مصنع آزوفستال / AA
10 مايو 2022

عثرت السلطات الأوكرانية على جثث 44 مدنياً وسط أنقاض بناية دمرتها روسيا في مارس/آذار الماضي ببلدة إيزيوم، وفق ما أعلنه أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سينهوبوف إن البناية، المكونة من خمسة طوابق، انهارت بينما كان مدنيون بداخلها.

وأضاف: "هذه جريمة حرب مروعة أخرى للمحتلين الروس بحق السكان المدنيين!”

وتقع إيزيوم في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وكانت روسيا تحتلها كنقطة رئيسية في خط المواجهة.

100 مدني محاصرون في آزوفستال

في سياق آخر قال أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 100 مدني لا يزالون في مصنع للصلب يتعرض لقصف روسي مكثف.

وكتب بيترو آندريوشينكو مساعد رئيس البلدية على تطبيق تيليغرام: "بالإضافة إلى الجيش، يوجد ما لا يقل عن 100 مدني لا يزالون في ملاجئ (آزوفستال). ولكن ذلك لا يقلل من كثافة الهجمات من قبل المحتلين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us