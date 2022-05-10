عثرت السلطات الأوكرانية على جثث 44 مدنياً وسط أنقاض بناية دمرتها روسيا في مارس/آذار الماضي ببلدة إيزيوم، وفق ما أعلنه أوليه سينهوبوف حاكم منطقة خاركيف الثلاثاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سينهوبوف إن البناية، المكونة من خمسة طوابق، انهارت بينما كان مدنيون بداخلها.

وأضاف: "هذه جريمة حرب مروعة أخرى للمحتلين الروس بحق السكان المدنيين!”

وتقع إيزيوم في منطقة خاركيف شرق أوكرانيا، وكانت روسيا تحتلها كنقطة رئيسية في خط المواجهة.

100 مدني محاصرون في آزوفستال

في سياق آخر قال أحد مساعدي رئيس بلدية مدينة ماريوبول بجنوب أوكرانيا اليوم الثلاثاء إن ما لا يقل عن 100 مدني لا يزالون في مصنع للصلب يتعرض لقصف روسي مكثف.

وكتب بيترو آندريوشينكو مساعد رئيس البلدية على تطبيق تيليغرام: "بالإضافة إلى الجيش، يوجد ما لا يقل عن 100 مدني لا يزالون في ملاجئ (آزوفستال). ولكن ذلك لا يقلل من كثافة الهجمات من قبل المحتلين".