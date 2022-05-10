أكدت السفارة السعودية في المغرب أن المواطن السعودي الذي يمر بظروف صحية خاصة وكان تائهاً في المغرب سيصل إلى جدة الثلاثاء.

جاء ذلك في بيان جديد للسفارة قالت فيه إن الشاب أجرى فحوصات طبية، ويتمتع بصحة جيدة، كما جرى تزويده "بأدوية تتناسب مع وضعه الصحي".

وأكد البيان أنه "سيصل إلى مطار جدة صباح اليوم الثلاثاء، ومنها إلى منطقة الباحة".

وقبل أيام تداول مستخدمون مقطع فيديو لشاب سعودي في المغرب فقد جميع أوراقه ولا يتذكر سوى أن اسمه "فهد" فقط والمنطقة التي أتى منها، ثم عثرت عليه السفارة السعودية وبدأت في إجراءات إعادته بعد مطالبات بالتدخل لإنقاذه.