سياسة
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وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة إلى الجزائر
وصل لافروف إلى الجزائر بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا، ويتوقع أن يلتقي نظيره رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون.
وزير الخارجية الروسي يبدأ زيارة إلى الجزائر
يُتوقع أن يلتقي لافروف نظيره رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون / AFP
10 مايو 2022

وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة لم يعلَن عنها من قبل، يُتوقع أن يلتقي خلالها نظيره رمطان لعمامرة والرئيس عبد المجيد تبون، حسب ما أفادت قناة الجزائر الدولية.

وذكرت القناة الرسمية أن "الزيارة تأتي بمناسبة الذكرى 60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين الجزائر وروسيا"، من دون تفاصيل إضافية.

ولم تعلن الخارجية الروسية ولا الجزائرية عن الزيارة من قبل كما لم تتضمن أجندة لافروف لهذا الأسبوع أي زيارة للجزائر ولا أي بلد آخر في منطقة المغرب العربي.

وتعود آخر زيارة لوزير الخارجية الروسي للجزائر إلى يناير/كانون الثاني 2019، أي قبل أكثر من شهرين من استقالة الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة تحت ضغط الجيش واحتجاجات شعبية غير مسبوقة.

وكان الرئيس الجزائري تحدث هاتفياً مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين الشهر الفائت و"اتفق الرئيسان على أهمية تبادل الزيارات رفيعة المستوى بين مسؤولي البلدين، والاجتماع القادم للجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي"، التي تأجلت بسبب جائحة كورونا، حسب ما أفادت الرئاسة الجزائرية.

وتربط الجزائر وموسكو علاقات تاريخية سواء على المستوى الاقتصادي بحجم تبادلات وصل إلى 4.5 مليار دولار، كما أعلن لافروف في آخر زيارة له للجزائر قبل وصول الرئيس تبون إلى السلطة في ديسمبر/كانون الأول 2019.

كما تنسق الجزائر مع روسيا في إطار منتدى الدول المصدرة للغاز وكذلك في اجتماعات الدول المصدرة للنفط "أوبك+".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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