بدأت فرق التعقيم الصينية تطهير منازل مصابين بفيروس كورونا، في وقت تحاول فيه شنغهاي القضاء على تفشي أوميكرون، بموجب استراتيجية الصين الصارمة "صفر كوفيد".

وأعلن جين تشن المسؤول بالمدينة الثلاثاء تطهير المنازل في التجمعات السكانية القديمة ذات الحمامات والمطابخ المشتركة.

وسعى لتهدئة مخاوف الجمهور بشأن الأضرار التي لحقت بالملابس والأشياء الثمينة أثناء عمليات التعقيم، مطالباً السكان بإبلاغ الفرق عن كل ما يحتاج إلى حماية، مسبقاً.

وفي وقت سابق الثلاثاء علقت شنغهاي الخدمة في آخر خطَّيْ مترو أنفاق كانا لا يزالان يعملان، وهي المرة الأولى التي يجري فيها إغلاق مترو المدينة بالكامل، وفقاً لما ذكرته صحيفة "ذا بيبر" عبر الإنترنت.

تأتي الإجراءات الأخيرة في الوقت الذي أمرت فيه شنغهاي سكان بعض المناطق بالبقاء في منازلهم مجدداً، بعد السماح للبعض بالخروج للتسوق بشكل محدود خلال الأسابيع الأخيرة.

أدت تلك القرارات إلى إثارة مخاوف السكان الذين كانوا يأملون تخفيف الإغلاق المستمر منذ أكثر من شهر رغم انخفاض عدد الإصابات الجديدة في المدينة.