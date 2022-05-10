قالت وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية التركية إن فرقها تسعى جاهدة لمحو آثار الحرب عن 1380 يتيماً أوكرانياً تؤويهم في مراكزها.

وأضافت الوزارة في بيان الثلاثاء أن أول قافلة لأطفال أيتام وصلت إلى تركيا قادمة من أوكرانيا بتاريخ 25 مارس/آذار الماضي.

وأوضح البيان أن تركيا استقبلت منذ ذلك اليوم 8 قوافل أخرى لأطفال أيتام من أوكرانيا، وجرى نقلهم إلى مراكز خاصة في ولايات أنطاليا وموغلا وصقاريا.

وأكد أن وزارة الأسرة والخدمات الاجتماعية تشرف على الأيتام الأوكرانيين وعلى كل الخدمات المقدمة لهم.

وأشار إلى أنه بجانب حصولهم على احتياجاتهم الأساسية يشارك الأيتام الأوكرانيون في فاعليات تعليمية وثقافية واجتماعية من شأنها تخفيف آثار الحرب عنهم.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا، تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو​​​​​ التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد التام، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً في سيادتها".