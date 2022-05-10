سياسة
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بعد تأدية اليمين.. رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الشمال لنزع سلاحه النووي
أدّى المحافظ يون سوك يول اليمين الدستورية رئيساً لكوريا الجنوبية لولاية مدّتها خمس سنوات، ودعا جارته الشمالية إلى "نزع سلاحها النووي بالكامل".
بعد تأدية اليمين.. رئيس كوريا الجنوبية الجديد يدعو الشمال لنزع سلاحه النووي
خلال حملته الانتخابية وصف يون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنّه "فتى فظ" وتعهّد أمام ناخبيه "بتعليمه حسن السلوك" / AFP
10 مايو 2022

أدّى المحافظ يون سوك يول الثلاثاء اليمين الدستورية رئيساً لكوريا الجنوبية لولاية مدّتها خمس سنوات، وذلك في حفل ضخم أقيم في ساحة الجمعية الوطنية في العاصمة سيول، دعا خلاله جارته الشمالية إلى "نزع سلاحها النووي بالكامل".

وقال يون (61 عاماً) الذي يتسلّم رئاسة البلاد في وقت تشهد فيه العلاقات مع الشمال توترات شديدة: "أقسم أمام الشعب بأن أؤدّي بأمانة واجبات الرئيس".

وفي خطاب القسم دعا كوريا الشمالية إلى "نزع سلاحها النووي بالكامل"، محذّراً من أنّ الترسانة الذرية التي تمتلكها بيونغ يانغ تشكّل تهديداً للأمن العالمي.

ووعد يون جارته الشمالية بأنها في حال "انخرطت فعلياً في عملية نزع سلاحها النووي بالكامل" فسيطرح عندها "خطة جريئة" للنهوض باقتصادها.

وفي الدقيقة الأولى لبدء ولايته رسمياً منتصف ليل الاثنين-الثلاثاء تلقّى يون بصفته القائد العام للقوات المسلّحة أول إحاطة له من هيئة أركان القوات المسلحة في غرفة محصّنة تحت الأرض، في مركز إدارة أزمة الدولة بالقصر الرئاسي.

وأضاف: "نحن نواجه اليوم أزمات متعدّدة"، ذكر منها جائحة كوفيد-19، ومشكلات سلاسل التوريد والنزاعات العالمية التي "تلقي بظلالها علينا".

ويون مدّعٍ عام سابق حديث العهد بالسياسة انتُخب في مارس/آذار رئيساً للجمهورية بعدما فاز بفارق ضئيل للغاية على منافسه وبتأييد شعبي بالكاد يصل إلى 41%، في أحد أدنى المعدّلات في تاريخ الديمقراطية في كوريا الجنوبية.

وخلال حملته الانتخابية وصف يون الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون بأنّه "فتى فظ" وتعهّد أمام ناخبيه "بتعليمه حسن السلوك".

واستبقت كوريا الشمالية حفل تنصيب يون بتجربة صاروخية جديدة أجرتها السبت، وأطلقت خلالها صاروخاً باليستياً بحر-أرض.

وكانت تلك التجربة الـ15 هذا العام، للدولة المسلحة نووياً والتي أطلقت في مارس/آذار، للمرة الأولى منذ 2017، صاروخاً باليستياً عابراً للقارات.

وحذّرت الولايات المتحدة من إمكان أن تستأنف بيونغ يانغ تجاربها النووية في الأسابيع المقبلة.

وعلى مدى خمسة أعوام انتهج الرئيس الكوري الجنوبي السابق مون جاي إن سياسة الحوار مع بيونغ يانغ، لكنّ يون رأى في هذا النهج "الخانع" فشلاً ذريعاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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