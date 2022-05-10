أقالت الحكومة الإسبانية الثلاثاء مديرة أعلى وكالة استخبارات في البلاد عقب اكتشاف حالتَي اختراق لهواتف سياسيين، وفقاً لوسائل إعلام إسبانية.

وذكرت وكالة الأنباء الإسبانية أن مجلس الوزراء الإسباني وافق على إعفاء باز إستيبان من منصب رئيسة جهاز الاستخبارات الوطني الإسباني.

ومن المتوقع أن تُصدِر الحكومة إعلاناً رسمياً بذلك في وقت لاحق الثلاثاء.

يأتي القرار بعد اعتراف إستيبان الأسبوع الماضي في جلسة مغلقة للجنة برلمانية باختراق وكالتها بشكل قانوني هواتف عديد من الانفصاليين الكتالونيين بعد الحصول على إذن قضائي.

وتخضع وكالتها أيضاً للتدقيق بسبب ما كشفت عنه الحكومة مؤخراً من اختراق قوة "خارجية" الهواتف المحمولة لرئيس الوزراء بيدرو سانشيز ووزير دفاعه ببرنامج تجسُّس بيغاسوس.

أصبحت إستيبان (64 عاماً) أول امرأة تترأس الاستخبارات الإسبانية في يوليو/تموز 2019، مؤقتاً في البداية، قبل تعيينها الدائم في فبراير/شباط 2020.