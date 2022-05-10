سياسة
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مسؤول عراقي: الإيزيديون يفضلون العيش في الخيام بسبب PKK الإرهابي
أكد مسؤول عراقي أن قرابة 75 في المئة من سكان سنجار يعيشون في المخيمات، ويفضلون العيش في الخيام رغم حرارة الصيف والظروف القاسية في الشتاء على العودة إلى مناطقهم بسبب تنظيم "PKK" الإرهابي.
مسؤول عراقي: الإيزيديون يفضلون العيش في الخيام بسبب PKK الإرهابي
جعفر سيمو قال إن النازحين الذين عادوا إلى سنجار ندموا وعادوا مجدداً إلى المخيمات / AA
10 مايو 2022

قال مسؤول عراقي، الثلاثاء، إن الإيزيديين في قضاء سنجار يفضلون العيش في الخيام رغم حرارة الصيف والظروف القاسية في الشتاء بسبب وجود قوات "PKK" الإرهابي.

وأضاف جعفر سيمو، مسؤول شؤون الإيزيديين في دهوك العراقية، في تصريح للأناضول، أن قرابة 75 في المئة من سكان سنجار يعيشون في المخيمات بسبب تنظيم "PKK" الإرهابي.

وأوضح أن عديداً من سكان سنجار يريدون العودة إلى مناطقهم لكنهم لم يتمكنوا بسبب القوات غير القانونية في المنطقة (PKK).

وأشار سيمو إلى أنه وفقاً للقانون العراقي، فإن قوات "PKK" في سنجار "قوات غير شرعية".

وذكر أن النازحين الذين عادوا إلى سنجار ندموا وعادوا مجدداً إلى المخيمات، مشيرا إلى أن بنود الاتفاق بين أربيل وبغداد لم تُطبق إطلاقاً.

وأضاف أنه إذا لم تنفذ الحكومة العراقية بنود الاتفاق فإن اللاجئين لن يقبلوا بالعودة إلى ديارهم.

وفي 9 أكتوبر/تشرين الأول 2020، وقعت بغداد وأربيل اتفاقاً لضمان أن تحفظ الأمن في قضاء سنجار بمحافظة نينوى (شمال) من قوات الأمن الاتحادية بالتنسيق مع قوات إقليم شمالي العراق، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية من سنجار.

كما ينص الاتفاق، على إنهاء وجود تنظيم "PKK" في سنجار، وإلغاء أي دور للكيانات المرتبطة به في المنطقة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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