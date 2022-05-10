سياسة
3 دقيقة قراءة
لافروف: موقف الجزائر والدول العربية من أزمة أوكرانيا متزن وموضوعي
قال وزير الخارجية الروسي إن موقف الجزائر وبقية الدول العربية من أزمة أوكرانيا بـ"المتزن". وبحث لافروف مع المسؤولين الجزائريين تطوير التعاون في مجالات عديدة، وخاصة في المجال العسكري والتقني، والإعداد لوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.
لافروف: موقف الجزائر والدول العربية من أزمة أوكرانيا متزن وموضوعي
 لافروف بحث مع المسؤولين الجزائريين تطوير التعاون في مجالات عديدة وخاصة في المجال العسكري والتقني / AFP
10 مايو 2022

وصف وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الثلاثاء موقف الجزائر وبقية الدول العربية من أزمة أوكرانيا بـ"المتزن".

جاء ذلك خلال حديث لافروف عقب لقائه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في إطار زيارة للجزائر من أجل بحث التعاون وقضايا ذات اهتمام مشترك.

ووصل لافروف إلى الجزائر مساء الاثنين وانتهت لقاءاته المُجدوَلة.

​​​​​​​وقال لافروف إنه بحث مع المسؤولين الجزائريين تطوير التعاون في مجالات عديدة، وخاصة في المجال العسكري والتقني، والإعداد لوثيقة للشراكة الاستراتيجية بين البلدين.

وأفاد بأنه نقل إلى الرئيس تبون دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة موسكو.

وأضاف لافروف أن بلاده تقدر عالياً الموقف الجزائري "المتزن" تجاه "العملية العسكرية" الجارية في أوكرانيا، سواء على مستوى الجانب الثنائي أو في المحافل الدولية.

كما أشاد بموقف الجامعة العربية، التي شكلت لجنة للوساطة بين طرفي النزاع، قائلاً إن مواقفها حيال الأزمة "متزنة وموضوعية".

ومنذ 24 فبراير/شباط الماضي، تشن روسيا هجوماً عسكرياً في جارتها أوكرانيا، ما خلف أزمة إنسانية ودفع عواصم عديدة إلى فرض عقوبات اقتصادية ومالية ودبلوماسية على موسكو.

وتشترط روسيا لوقف الهجوم أن تلتزم أوكرانيا الحياد وتتخلى عن خططها للانضمام إلى تكتلات عسكرية، ولاسيما حلف شمال الأطلسي (ناتو)، وهو ما تعده كييف تدخلاً في سيادتها.

وبشأن سوق الطاقة المضطرب جراء الحرب، قال لافروف إن موسكو والجزائر، العضوان في تحالف أوبك "، "تلتزمان" الوفاء بالتزاماتهما بشأن إمدادات الغاز كما في السابق.

وانتقد تصريحات لمفوض السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل دعا فيها إلى استغلال أرصدة روسيا المجمدة في الخارج.

وقال لافروف إن هذا التوجه هو عملية "سرقة"، والولايات المتحدة فعلت خطوة مماثلة سابقاً بشأن أموال البنك المركزي الأفغاني.

واعتبر أن موسكو تتصدى حالياً لإقامة عالم أحادي القطب يتنافى مع مبادئ تأسيس الأمم المتحدة حول التعاون الدولي.

وبشأن أزمة دولة مالي، الجارة الجنوبية للجزائر، قال لافروف إن إعلان عقوبات على السلطة الجديدة في باماكو من جانب بعض الدول "لن يجدي نفعاً"، وإن الحل يمكن في دعم عملية انتقال سياسي للسلطة.

وفي أغسطس/آب 2020، استولى عسكريون على السلطة في هذا البلد الإفريقي الذي يغرق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us