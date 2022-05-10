سياسة
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رونالدو يكسر رقماً قياسياً على تويتر.. كم يربح من المنشور الواحد؟
أصبح مهاجم مانشستر يونايتد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، واحداً من خمسة أشخاص في العالم يكسرون حاجز الـ100 مليون متابع على موقع تويتر.
رونالدو يكسر رقماً قياسياً على تويتر.. كم يربح من المنشور الواحد؟
كريستيانو رونالدو يكسر حاجز الـ100 مليون متابع على موقع تويتر / AFP
10 مايو 2022

كسر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم مانشستر يونايتد، حاجز الـ100 مليون متابع على موقع تويتر، ليعزز تربعه على عرش صدارة الأشخاص الأكثر متابعة على منصات التواصل الاجتماعي في العالم.

وأصبح كريستيانو رونالدو (37 عاماً) واحداً من 5 أشخاص فقط في العالم وصلوا إلى هذا العدد من المتابعين، والأول بين نجوم كرة القدم والرياضيين بشكل عام.

ويأتي خلف رونالدو من بين لاعبي كرة القدم وبفارق كبير البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان، الذي يتابعه 56.7 مليون شخص.

وبات رونالدو أول شخص في العالم يصل مجموع متابعيه على منصات التواصل الاجتماعي إلى 500 مليون شخص، في فبراير 2020، وفي الوقت الحالي يقترب عدد متابعيه من 700 مليون متابع على مختلف المنصات.

وكان كريستيانو أول شخص في العالم يصل عدد متابعيه في تطبيق "إنستغرام" إلى 400 مليون شخص، في فبراير/شباط الماضي، ويصل عدد متابعيه في المنصة الآن إلى أكثر من 439 مليون متابع، ويحتل المركز الثاني بين أكثر الحسابات متابعة على المنصة، بعد حساب "إنستغرام" نفسه الذي يتابعه 504 ملايين حالياً.

ويحظى رونالدو بمتابعة أكثر من 151 مليون شخص على موقع "فيسبوك" إضافة إلى مليوني متابع لقناته على موقع "يوتيوب" للفيديوهات (غير نشطة منذ 5 أعوام).

وإضافة للعدد الكبير من متابعي حسابات رونالدو على منصات التواصل، يتابع أيضاً عدد كبير من المشجعين على تويتر وإنستغرام وسوم و"هاشتاغات" لمعرفة أخبار "صاروخ ماديرا" ومشاهدة مقاطع الفيديو التي يظهر فيها بشكل مستمر.

وكانت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية قالت في وقت مبكر من العام الحالي إن معدل أرباح كريستيانو رونالدو على كل منشور عبر "إنستغرام" يبلغ 1.7 مليون جنيه إسترليني.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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