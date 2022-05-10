سياسة
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واشنطن: بوتين قد يلجأ إلى النووي حال واجهت موسكو تهديداً وجودياً
حذرت الاستخبارات الوطنية الأمريكية من أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية حال واجه النظام الروسي تهديداً وجودياً. أوضحت أن أهداف بوتين تتجاوز إمكانيات روسيا العسكرية وأنه لا ينوي التوقف في دونباس ويخطط لحرب طويلة.
واشنطن: بوتين قد يلجأ إلى النووي حال واجهت موسكو تهديداً وجودياً
المسؤولة الأمريكية تقول إن بوتين قد يفرض الأحكام العرفية في روسيا ويعمل على تصعيد العمل العسكري / AFP
10 مايو 2022

حذرت مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، أفريل هاينز الثلاثاء من أن الرئيس فلاديمير بوتين قد يستخدم الأسلحة النووية حال واجه النظام الروسي تهديداً وجودياً.

جاء ذلك خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ الأمريكي، نقلت عنها قناة الحرة الأمريكية.

وقالت هاينز إن أهداف بوتين تتجاوز إمكانيات روسيا العسكرية، وأنه "لا يعتزم التوقف في دونباس ويخطط لحرب طويلة".

وتابعت أن ذلك "يعني على الأرجح بأننا سنتحرك في الأشهر القليلة المقبلة على مسار يصعب التنبؤ به بشكل أكبر ويحتمل أن يكون تصعيدياً أكثر".

وأضافت المسؤولة الأمريكية: "قد يفرض بوتين الأحكام العرفية في روسيا ويعمل على تصعيد العمل العسكري إذا رأى أنه يخسر، كما نرى تحركاً روسياً للثأر من العقوبات الغربية على روسيا وعرقلة مسار الدعم الغربي لأوكرانيا".

وتابعت: "كذلك، إذا رأى بوتين أن الولايات المتحدة تتغاضى عن تهديداته فقد يأمر بتمرين نووي كبير، قد يستخدم فيه صواريخ عابرة للقارات وغواصات استراتيجية، إذ لا نزال نعتقد أن بوتين قد يستخدم السلاح النووي، إذا رأى تهديداً وجودياً للنظام الروسي".

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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