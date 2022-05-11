سياسة
1 دقيقة قراءة
استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
أعلنت قناة الجزيرة القطرية استشهاد مراسلتها في فلسطين، الإعلامية شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال خلال تغطيتها اقتحام مخيم جنين.
استشهاد مراسلة الجزيرة في فلسطين شيرين أبو عاقلة برصاص الاحتلال الإسرائيلي
شيرين أبو عاقلة استشهدت برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين
11 مايو 2022

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأكدت قناة الجزيرة القطرية استشهاد أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت القناة إن الصحافية استُهدفت برصاصة في الرأس.

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان نقلته وسائل الإعلام العبرية إن "الجيش أطلق النار على مسلحين"، لكنه قال إن التحقيق في الحادثة جار.

وأثار نبأ استشهاد الصحافية الفلسطينية غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us