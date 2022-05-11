أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، صباح الأربعاء، استشهاد الصحفية شيرين أبو عاقلة (51 عاماً) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة الصحفي علي السمودي برصاصة في الظهر، ووضعه مستقر، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مدينة جنين ومخيمها.

وأكدت قناة الجزيرة القطرية استشهاد أبو عاقلة جراء إصابتها برصاص الجيش الإسرائيلي في مدينة جنين.

وقالت القناة إن الصحافية استُهدفت برصاصة في الرأس.

بدوره، قال جيش الاحتلال في بيان نقلته وسائل الإعلام العبرية إن "الجيش أطلق النار على مسلحين"، لكنه قال إن التحقيق في الحادثة جار.

وأثار نبأ استشهاد الصحافية الفلسطينية غضباً عارماً على وسائل التواصل الاجتماعي في فلسطين والعالم العربي.