قالت روسيا إن أوكرانيا تكبّدت خسائر كبيرة في العتاد والجنود على مدار ثلاثة أيام من الاشتباكات في "جزيرة الثعبان" بالبحر الأسود.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية، إيغور كوناشينكوف، في تصريحات الثلاثاء، حول الاشتباكات في الجزيرة.

ولفت كوناشينكوف إلى أن الجيش الأوكراني يواصل هجماته على الجزيرة الواقعة تحت سيطرة القوات الروسية.

وأفاد بأن الجانب الأوكراني خسر 4 طائرات، و10 مروحيات و30 مُسيّرة، و3 سفن حربية، وأكثر من 50 جندي، خلال 3 أيام من الاشتباكات في الجزيرة.

تعليق عبور الغاز الروسي

قالت أوكرانيا الثلاثاء، إنها ستعلّق تدفّق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور قالت إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة قائلة إنها ستنقل التدفقات إلى مكان آخر.

ولا تزال أوكرانيا طريق عبور رئيسياً للغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد هجوم موسكو.

وقالت شركة جتسو، التي تشغل نظام الغاز الأوكراني، إنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخرانيفكا اعتبارا من اليوم الأربعاء، معلنة حالة "القوة القاهرة"، وهي بند يُفعّل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها.

لكن غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، قالت إنه "من المستحيل تكنولوجيا" تحويل جميع الأحجام إلى نقطة ربط سودجا، على مسافة أبعد إلى الغرب، مثلما اقترحت جتسو.

وكانت القوات الروسية والمقاتلون الانفصاليون احتلوا محطة نوفوبسكوف لضغط الغاز بمنطقة لوجانسك في شرق أوكرانيا منذ أن بدأت موسكو ما أسمته "عملية عسكرية خاصة" في فبراير شباط.

وقالت جتسو إنه من أجل الوفاء "بالتزاماتنا الخاصة بالعبور للشركاء الأوروبيين بالكامل" فإنها "ستنقل مؤقتاً الطاقة غير المتاحة" إلى نقطة ربط سودجا.

وقالت غازبروم إنها تلقت إخطاراً من أوكرا نيا يفيد بأنها ستوقف نقل الغاز إلى أوروبا عبر خط الربط الكهربائي سوخرانيفكا اعتبارا من الساعة 07:00 بالتوقيت المحلي يوم الأربعاء.

جلسة في الأمم المتحدة بشأن أوكرانيا

التقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بلاجئين أوكرانيين في مولدوفا أمس الثلاثاء، قائلاً بعد ذلك: ”من المستحيل مقابلة اللاجئين وعدم التأثر بشدة بقصصهم”.

وقال غوتيريش للصحفيين خارج مركز اللاجئين في كيشيناو، عاصمة مولدوفا: ”الناس تركوا كل شيء بما في ذلك بعض أفراد عائلاتهم”.

وأبلغ الأمين العام للأمم المتحدة رئيسة مولدوفا مايا ساندو في اجتماع اليوم الثلاثاء أن الأمم المتحدة ستعزز دعمها لبلدها لمساعدتها في التعامل مع أزمة اللاجئين.