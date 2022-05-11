سياسة
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الكونغرس الأمريكي يُقِرّ مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
أقرّ مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في خطوة تأتي بعد أن حذّر الرئيس جو بايدن من أنّ الأموال المخصّQصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام.
الكونغرس الأمريكي يُقِرّ مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار
مجلس النواب الأمريكي يقرّ مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار / AA
11 مايو 2022

أقرّ مجلس النواب الأمريكي الثلاثاء مساعدة ضخمة لأوكرانيا بقيمة 40 مليار دولار، في خطوة تأتي بعد أن حذّر الرئيس جو بايدن من أنّ الأموال المخصَّصة لمساعدة كييف على مواجهة الهجوم الروسي ستنضب على الأرجح في غضون أيام.

ووافق النواب بأغلبية 368 صوتاً مقابل 57 على هذه الحزمة الهائلة من المساعدات العسكرية والإنسانية والاقتصادية، التي اتّفق الحزبان على تفاصيلها مسبقاً.

ويتعيّن على مجلس الشيوخ أن يحذو حذو مجلس النواب ويُقِرّ هذا النصّ لكي يوقّعه الرئيس جو بايدن قانوناً نافذاً.

ومن المتوقَّع أن يصوّت مجلس الشيوخ على هذا النصّ بحلول نهاية هذا الأسبوع أو في الأسبوع المقبل.

وقبل ساعات من إقرار النصّ قالت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي، إنّه "من خلال برنامج المساعدات هذا تُرسل أمريكا إشارة إلى العالم عن تصميمنا الثابت على دعم شعب أوكرانيا الشجاع حتى النصر" على روسيا.

وستسمح الأموال لأوكرانيا بالتزوّد بمركبات مدرَّعة، وبتعزيز دفاعاتها المضادة للطائرات، ومحاربة الهجمات الإلكترونية. وستُخصَّص من هذه المساعدة مليارات الدولارات لضمان "استمرارية المؤسسات الديمقراطية الأوكرانية"، فضلاً عن تأمين مساعدات إنسانية كبيرة.

كان الرئيس بايدن دعا منذ أسابيع إلى تخصيص ميزانية ضخمة لمساعدة أوكرانيا قيمتها 33 مليار دولار.

لكنّ قادة الكونغرس من كِلا الحزبين الديمقراطي والجمهوري توافقوا مساء الاثنين على منح أوكرانيا 40 مليار دولار، أي ما يعادل الناتج المحلي الإجمالي للكاميرون في 2020.

وشدّد زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ السيناتور تشاك شومر الثلاثاء على أنّ "تمرير هذا التمويل الطارئ بسرعة أمر ضروري لمساعدة الشعب الأوكراني في قتاله ضدّ بوتين الشرير".

كما ذكّر شومر زملاءه بالتزام الولايات المتّحدة "الأخلاقي" الوقوف إلى جانب "أصدقائنا في أوكرانيا".

وتتمتّع هذه الإجراءات بدعم واسع في كِلا الحزبين، وهو أمر غير مألوف في الكونغرس المعتاد الخلافات السياسية إلى حد كبير.

وكان بايدن حضّ في بيان الاثنين الكونغرس على التصويت "فوراً" لهذا التمويل، في وقت تؤكّد فيه الإدارة أنّ إقرار هذه الحزمة المالية الضخمة أمر ملحّ.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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