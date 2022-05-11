سياسة
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اتفاق على إنتاج مسيرات "عنقاء" التركية في كازاخستان
أبرمت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، اتفاقاً مع شركة "كازاخستان إنجينيرينغ" للهندسة، من أجل إنتاج مسيرات "عنقاء" تركية الصنع في البلد الآسيوي.
اتفاق على إنتاج مسيرات "عنقاء" التركية في كازاخستان
شركة "توساش" التركية تعلن إبرامها اتفاقاً مع شركة "كازاخستان إنجينيرينغ" للهندسة، من أجل إنتاج مسيرات "عنقاء" تركية الصنع في البلد الآسيوي / AA
11 مايو 2022

أعلنت شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية "توساش"، إبرامها اتفاقاً مع شركة "كازاخستان إنجينيرينغ" للهندسة، من أجل إنتاج مسيرات "عنقاء" تركية الصنع في البلد الآسيوي.

وأشارت توساش في بيان الأربعاء، إلى توقيعها اتفاقية مع كازاخستان العام الماضي، لتزويد الأخيرة بمسيرات "عنقاء".

وجاء في البيان أنه في إطار تعاون جديد مع كازاخستان، اتُّفق على افتتاح منشأة في البلد الآسيوي لإنتاج مسيرات "عنقاء" بالاشتراك مع شركة "كازاخستان إنجينيرينغ" للهندسة.

وأكّد أن المنشأة المذكورة ستشهد أعمال الصيانة والإصلاح أيضاً، إلى جانب التعاون في نقل التكنولوجيا.

وأفاد بأنه بفضل هذه الاتفاقية باتت كازاخستان أول بلد أجنبي يُفتتح فيه مركز لإنتاج مسيرات "عنقاء".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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