قال الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، إن تركيا تتمتع بعلاقات جيدة مع أوكرانيا وروسيا، وإنها أجْرت وساطة جيدة للغاية خلال الحرب الدائرة بين الجانبين.

وأوضح بوريل في تصريح لصحفية "Frankfurter Allgemeine" الألمانية الأربعاء أن تركيا والأمم المتحدة تُعتبران من أفضل الجهات التي يمكنها لعب دور وساطة في النزاع الروسي-الأوكراني.

وشدد على أن الاتحاد الأوروبي لا يمكن أن يكون وسيطاً، مضيفاً: "روسيا لن تقبلنا وسيطاً ونحن أيضاً لا نقبل بوساطة روسيا، ولا تستطيع الصين أيضاً أن تلعب دور الوساطة، لأنها تقف إلى جانب الروس".

وأكد بوريل أن الاتحاد الأوروبي سيواصل دعمه لأوكرانيا من أجل أن تكسب حربها ضد روسيا.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، أطلقت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعدّه الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.