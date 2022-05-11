قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأربعاء إن حماية اللاجئين إلى بلاده تعتبر من مسؤوليتهم الإنسانية.

وأضاف في كلمة خلال "ورشة الإعلام المحلي"، أن المحاولات الممنهجة للتضليل وهندسة المجتمع، طالت مؤخراً سياسات تركيا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين.

وأكد أن تركيا حكومة وشعباً لن تسمح "بمحاولات تأمين المصالح السياسية عبر الحسابات الخبيثة" فيما يتعلق بموضوع الهجرة والمهاجرين.

كما أشار إلى أن الرئيس رجب طيب أر دوغان، كشف جلياً موقف تركيا في هذا الخصوص، والذي يتمثل بـ "عدم تسليم المظلومين إلى القتلة"، مشدداً على أن "حماية اللاجئين إلى بلادنا مسؤوليتنا الإنسانية".

وأوضح ألطون أن مؤسسات الدولة التركية بأسرها تتابع موضوع الهجرة والمهاجرين من كثب وتتخذ كل التدابير اللازمة، وأنهم لن يسمحوا بأي فوضى في هذا الخصوص.