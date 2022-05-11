سياسة
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الرئاسة التركية: حماية اللاجئين مسؤوليتنا الإنسانية حكومة وشعباً
قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، إن حماية اللاجئين إلى بلاده تعتبر من مسؤوليتهم الإنسانية، مؤكداً أن تركيا حكومة وشعباً لن تسمح "بمحاولات تأمين المصالح السياسية عبر الحسابات الخبيثة".
الرئاسة التركية: حماية اللاجئين مسؤوليتنا الإنسانية حكومة وشعباً
أوضح ألطون أن مؤسسات الدولة التركية بأسرها تتابع موضوع الهجرة والمهاجرين عن كثب وتتخذ كافة التدابير اللازمة. / AA
11 مايو 2022

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون الأربعاء إن حماية اللاجئين إلى بلاده تعتبر من مسؤوليتهم الإنسانية.

وأضاف في كلمة خلال "ورشة الإعلام المحلي"، أن المحاولات الممنهجة للتضليل وهندسة المجتمع، طالت مؤخراً سياسات تركيا المتعلقة بالهجرة والمهاجرين.

وأكد أن تركيا حكومة وشعباً لن تسمح "بمحاولات تأمين المصالح السياسية عبر الحسابات الخبيثة" فيما يتعلق بموضوع الهجرة والمهاجرين.

كما أشار إلى أن الرئيس رجب طيب أر دوغان، كشف جلياً موقف تركيا في هذا الخصوص، والذي يتمثل بـ "عدم تسليم المظلومين إلى القتلة"، مشدداً على أن "حماية اللاجئين إلى بلادنا مسؤوليتنا الإنسانية".

وأوضح ألطون أن مؤسسات الدولة التركية بأسرها تتابع موضوع الهجرة والمهاجرين من كثب وتتخذ كل التدابير اللازمة، وأنهم لن يسمحوا بأي فوضى في هذا الخصوص.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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