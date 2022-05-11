سياسة
3 دقيقة قراءة
أكثر من 3 آلاف قتيل خلال عام.. المغرب يحذّر من تنامي الإرهاب في إفريقيا
حذّر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، من ارتفاع وتيرة الإرهاب بالقارة الإفريقية، وهو ما يقتضي مواجهته عبر التحالف الدولي ضد "داعش"، فيما أكدت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية، التزام بلادها "دعم عدد من الدول في محاربتها لداعش".
أكثر من 3 آلاف قتيل خلال عام.. المغرب يحذّر من تنامي الإرهاب في إفريقيا
بوريطة: "منطقة الساحل بإفريقيا هي موطن الجماعات الإسلامية الأسرع نمواً والأكثر فتكاً في العالم". / AFP
11 مايو 2022

حذر وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة الأربعاء من ارتفاع وتيرة الإرهاب بالقارة الإفريقية، وهو ما يقتضي مواجهته عبر التحالف الدولي ضد "داعش".

جاء ذلك في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع التحالف الدولي ضد "داعش"، بمدينة مراكش المغربية، قال فيها إن "الاجتماع رسالة بليغة إلى العالم، في زمن تنامت فيه وسائل التهديد والأخطار وتدمير المعالم التراثية، من كيانات وتنظيمات تحمل أيديولوجيات إرهابية وإقصائية".

وأضاف أن "48 في المئة من الوفيات بسبب الإرهاب كانت بإفريقيا، في جنوب الصحراء عام 2021، وذلك من إجمالي الوفيات في العالم، حيث جرى تسجيل 3461 قتيلاً".

ولفت بوريطة إلى أن "منطقة الساحل بإفريقيا هي موطن الجماعات الإسلامية الأسرع نمواً والأكثر فتكاً في العالم"، لافتاً إلى أن "غرب إفريقيا والساحل هما أكثر المناطق تضرراً، حيث يوجد أكثر من 1.4 مليون نازح داخلياً بسبب المواجهات المستمرة".

وأوضح أنه "لأول مرة ينعقد هذا الاجتماع بالقارة الإفريقية، وهو فرصة للتضامن معها".

من جانبها، أعلنت وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية فيكتوريا نولاند، التزام بلادها "دعم عدد من الدول في محاربتها لداعش في كل من إفريقيا ووسط آسيا، والعراق وسوريا".

وقالت إن "هنا 10 آلاف مقاتل أجنبي في كل من العراق وسوريا، وأسرهم ينتظرون أن نعيدهم إلى دولهم الأصلية".

وأشارت نولاند إلى أن الولايات المتحدة "دعمت سوريا بمبلغ 350 مليون دولار، والعراق بـ250 مليوناً، من أجل استتباب الأمن بالمناطق التي حوربت داعش فيها".

وأضافت أن "إفريقيا شهدت 500 هجوم إرهابي في 2021 خلّفت الكثير من القتلى"، مؤكدة أن الإرهاب يشكل تهديداً حقيقياً في غرب إفريقيا والساحل.

وينعقد اجتماع التحالف الدولي بمشاركة 76 دولة، بينها تركيا، كما يشارك أيضاً ممثلو عدة منظمات دولية، أبرزها الاتحاد الأوروبي والجامعة العربية والمنظمة الدولية للشرطة القضائية "الإنتربول" وحلف الشمال الأطلسي "الناتو" ومجموعة دول الساحل والصحراء.

وأُسس التحالف الدولي لمكافحة "داعش" في سبتمبر/أيلول 2014، ويضم 85 دولة ومنظمة دولية، بهدف القضاء على التنظيم الإرهابي في العراق وسوريا.​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us