أعلنت بريطانيا الأربعاء إعفاء مواطني المملكة السعودية من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء فقط بالتأشيرة الإلكترونية اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

وأشار السفير البريطاني لدى الرياض نيل كرومبتون، عبر فيديو بثه عبر حسابه على تويتر، إلى إجراء تحسينات في نظام التأشيرة للزوار والسياح السعوديين، تتضمن إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية.

وذكر أنه سيبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

وحسب السفير، تتطلب عملية التقديم تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة، وتسديد رسوم طلب الإعفاء وقدرها 30 جنيهاً استرلينياً (حوالي 139 ريالاً).