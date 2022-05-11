سياسة
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بريطانيا تعلن اكتفاءها بتأشيرة إلكترونية لدخول السعوديين أراضيها
أعلنت بريطانيا إعفاء مواطني المملكة العربية السعودية من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية اعتباراً من مطلع يونيو/حزيران. وحسب السفير البريطاني في الرياض يتطلب التقديم تعبئة نموذج إلكتروني، وموعد الوصول والمغادرة، وتسديد الرسوم.
بريطانيا تعلن اكتفاءها بتأشيرة إلكترونية لدخول السعوديين أراضيها
بريطانيا تعفي مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية / Others
11 مايو 2022

أعلنت بريطانيا الأربعاء إعفاء مواطني المملكة السعودية من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء فقط بالتأشيرة الإلكترونية اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

وأشار السفير البريطاني لدى الرياض نيل كرومبتون، عبر فيديو بثه عبر حسابه على تويتر، إلى إجراء تحسينات في نظام التأشيرة للزوار والسياح السعوديين، تتضمن إعفاء مواطني المملكة من إجراءات التأشيرة، والاكتفاء بالتأشيرة الإلكترونية.

وذكر أنه سيبدأ العمل بالإجراءات الجديدة اعتباراً من مطلع يونيو المقبل.

وحسب السفير، تتطلب عملية التقديم تعبئة نموذج إلكتروني يتضمن جواز السفر وعنوان الإقامة في بريطانيا، وموعد الوصول والمغادرة، وتسديد رسوم طلب الإعفاء وقدرها 30 جنيهاً استرلينياً (حوالي 139 ريالاً).

مصدر:TRT عربي - وكالات
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