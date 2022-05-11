قال متحدث وزارة الداخلية الألمانية ماكسيميليان كال الأربعاء إنه لا سبب أو مبرر لإزالة تنظيم "PKK" من قوائم الإرهاب في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في العاصمة برلين، تعليقاً على مطالب متعلقة بإزالة التنظيم من قوائم الإرهاب في ألمانيا.

وأضاف الناطق الألماني أن المحاكم الألمانية سبق أن صنفت تنظيم "PKK" إرهابياً مرات عديدة، مؤكداً أن ألمانيا ستواصل تصنيفه منظمة متطرفة وإرهابية.

يُذكر أن ألمانيا تواصل منذ 26 سبتمبر/أيلول 1993 تصنيف "PKK" منظمة إرهابية محظورة.

وكان محاميان في ألمانيا تقدما مؤخراً بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل إزالة التنظيم من قوائم الإرهاب في البلاد.