سياسة
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ألمانيا ترفض إزالة تنظيم PKK من قوائم الإرهاب
قال متحدث وزارة الداخلية الألمانية ماكسيميليان كال، إنه لا سبب أو مبرر لإزالة تنظيم "PKK" من قوائم الإرهاب في بلاده، مؤكداً أن ألمانيا ستواصل تصنيفه منظمة متطرفة وإرهابية.
ألمانيا ترفض إزالة تنظيم PKK من قوائم الإرهاب
المحاكم الألمانية سبق أن صنفت تنظيم "PKK" إرهابياً لمرات عديدة، وستواصل تصنيفه منظمة متطرفة وإرهابية. / AA
11 مايو 2022

قال متحدث وزارة الداخلية الألمانية ماكسيميليان كال الأربعاء إنه لا سبب أو مبرر لإزالة تنظيم "PKK" من قوائم الإرهاب في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها في العاصمة برلين، تعليقاً على مطالب متعلقة بإزالة التنظيم من قوائم الإرهاب في ألمانيا.

وأضاف الناطق الألماني أن المحاكم الألمانية سبق أن صنفت تنظيم "PKK" إرهابياً مرات عديدة، مؤكداً أن ألمانيا ستواصل تصنيفه منظمة متطرفة وإرهابية.

يُذكر أن ألمانيا تواصل منذ 26 سبتمبر/أيلول 1993 تصنيف "PKK" منظمة إرهابية محظورة.

وكان محاميان في ألمانيا تقدما مؤخراً بطلب إلى وزارة الداخلية من أجل إزالة التنظيم من قوائم الإرهاب في البلاد.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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