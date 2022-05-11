انتشلت فرق الدفاع المدني التونسية الأربعاء ثلاث جثث لمهاجرين غير نظاميين، فيما أنقذت 240 آخرين بينهم 8 تونسيين، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب شرق) على البحر المتوسط.

وقال مصدر في وحدات الحرس الوطني (تابعة لوزارة الداخلية) لوكالة الأناضول إن "مركب صيد كان يُقِّل عدداً كبيراً من المهاجرين (لم يحدده) نحو أوروبا، غرق في عرض سواحل صفاقس على عمق 6 أمتار".

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "أغلب المهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء وبينهم 8 تونسيين".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني انتشلت ثلاث جثث، وأنقذت 240 آخرين بينهم 8 تونسيين".

وأفاد بأن وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية، وبمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية، تواصل البحث عن مفقودين كانوا على متن المركب.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 17 مهاجراً غير نظامي، وأنقذت 97 آخرين، إثر غرق 4 مراكب قبالة سواحل محافظة صفاقس أيضاً.

وخلال عام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفاً و616 مهاجراً غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبياً معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات سابقة.

ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل حروب أو أوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.