سياسة
2 دقيقة قراءة
تونس.. انتشال 3 جثث وإنقاذ 240 مهاجراً غير نظامي
قال مصدر في وحدات الحرس الوطني التابعة لوزارة الداخلية التونسية إن مركب صيد كان يُقِّل عدداً كبيراً من المهاجرين باتجاه أوروبا، غرق في عرض سواحل مدينة صفاقس. وفيما انتشلت فرق الدفاع المدني جثث ثلاثة مهاجرين، استطاعت إنقاذ 240 آخرين منهم 8 تونسيين.
تونس.. انتشال 3 جثث وإنقاذ 240 مهاجراً غير نظامي
خفر السواحل التونسي ينتشلون جثث 20 مهاجراً بعد انقلاب قاربهم في ميناء صفاقس عام 2020- أرشيفية / AFP
11 مايو 2022

انتشلت فرق الدفاع المدني التونسية الأربعاء ثلاث جثث لمهاجرين غير نظاميين، فيما أنقذت 240 آخرين بينهم 8 تونسيين، إثر غرق مركبهم قبالة سواحل محافظة صفاقس (جنوب شرق) على البحر المتوسط.

وقال مصدر في وحدات الحرس الوطني (تابعة لوزارة الداخلية) لوكالة الأناضول إن "مركب صيد كان يُقِّل عدداً كبيراً من المهاجرين (لم يحدده) نحو أوروبا، غرق في عرض سواحل صفاقس على عمق 6 أمتار".

وأضاف المصدر، طلب عدم نشر اسمه، لكونه غير مخول بالحديث للإعلام، أن "أغلب المهاجرين أفارقة من دول جنوب الصحراء وبينهم 8 تونسيين".

وأوضح أن "فرق الدفاع المدني انتشلت ثلاث جثث، وأنقذت 240 آخرين بينهم 8 تونسيين".

وأفاد بأن وحدات الحرس الوطني والقوات البحرية، وبمشاركة غواصين تابعين للحماية المدنية، تواصل البحث عن مفقودين كانوا على متن المركب.

وفي 24 أبريل/نيسان الماضي، انتشلت فرق الدفاع المدني جثامين 17 مهاجراً غير نظامي، وأنقذت 97 آخرين، إثر غرق 4 مراكب قبالة سواحل محافظة صفاقس أيضاً.

وخلال عام 2021، ضبطت وزارة الداخلية 20 ألفاً و616 مهاجراً غير نظامي، بينهم 10 آلاف و371 أجنبياً معظمهم من دول إفريقيا جنوب الصحراء، وفق بيانات سابقة.

ويبحث المهاجرون عن حياة أفضل في أوروبا، في ظل حروب أو أوضاع اقتصادية متدهورة في دولهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us