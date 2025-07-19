وأفادت مصادر طبية وشهود عيان أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت خياماً تؤوي نازحين، وشققاً سكنية، وتجمعات لمدنيين ينتظرون الحصول على "المساعدات" الأمريكية قرب مراكز التوزيع غربي مدينة رفح جنوب القطاع.

وأعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي السبت، أنه شن نحو 90 غارة جوية على مناطق متفرقة في قطاع غزة خلال آخر 24 ساعة، بالتزامن مع استمرار عملياته البرية داخل القطاع.

وزعم الجيش، في بيان، أن الغارات استهدفت "مجمّعات عسكرية ومباني تابعة لمسلحين وبنى تحتية تحت الأرض"، فيما تشير إفادات ميدانية وشهود عيان إلى أن القصف تركز على خيام نازحين ومنازل مدنيين ومراكز إيواء، وسط سقوط ضحايا غالبيتهم من النساء والأطفال.

وأضاف البيان أن قواته تواصل عملياتها في شمال ووسط قطاع غزة، حيث توسع الفرقة 98 نطاق عملياتها في محيط مدينة غزة.

يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع تقارير إعلامية عن "تقدم" في مفاوضات وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى الجارية في العاصمة القطرية الدوحة.

من ناحية أخرى، استُشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف تجمعين لمدنيين في حي الزيتون جنوب شرقي مدينة غزة، كما استشهد 4 فلسطينيين بنيران جيش الاحتلال في أثناء انتظارهم الحصول على مساعدات أمريكية قرب مركز التوزيع بمحيط محور نتساريم وسط القطاع.

واستشهد أيضاً 5 فلسطينيين في غارات إسرائيلية متفرقة على مدينتي غزة وخان يونس جنوبي القطاع. وقبل ذلك، استشهد 43 فلسطينياً في هجمات إسرائيلية متفرقة على القطاع.

من جهتها، قال وزارة الصحة في قطاع غزة إن مجمع ناصر الطبي في خان يونس استقبل، منذ فجر السبت، جثامين 32 شهيداً وعشرات المصابين نتيجة استهداف مباشر لمركز توزيع مساعدات غربي رفح.

وحذّرت وزارة الصحة في بيان السبت، من تفشي المجاعة، مؤكدة تسجيل ارتفاع حاد في وفيات الجوع وسوء التغذية، في ظل استمرار إغلاق إسرائيل الكامل للمعابر منذ 2 مارس/آذار 2025، ومنع دخول المساعدات الغذائية والطبية.

وقالت الوزارة إن قطاع غزة يمر بـ"حالة مجاعة فعلية"، تتجلى في نقص حاد بالمواد الغذائية الأساسية، وتفشي سوء التغذية الحاد، وسط عجز كامل في الإمكانيات الطبية اللازمة لمعالجة تداعيات الكارثة.

ووفق البيان، تسببت سياسة توزيع المساعدات الأمريكية بعيداً عن إشراف الأمم المتحدة، التي بدأت في 27 مايو/أيار الماضي، في استشهاد 877 فلسطينياً وإصابة أكثر من 5600 آخرين، نتيجة إطلاق النار على المدنيين في أثناء انتظارهم الحصول على الغذاء.

والجمعة، قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن عدد الأطفال الذين توفوا بسبب سوء التغذية ارتفع إلى 69 منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، وأضاف أن عدد الوفيات في صفوف الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء ارتفع أيضاً إلى 620 شخصاً منذ 7 أكتوبر 2023.

وفي السياق ذاته، ارتفعت حصيلة ضحايا الجوع وسوء التغذية في قطاع غزة، حيث وثق المكتب الإعلامي الحكومي استشهاد 69 طفلاً منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، كما ارتفع عدد الوفيات بين الفلسطينيين بسبب نقص الغذاء والدواء إلى 620 شخصاً خلال الفترة ذاتها.

ودعا المكتب الإعلامي، في بيان، إلى فتح ممرات إنسانية آمنة ودائمة، بإشراف دولي مباشر، لضمان وصول الغذاء والدواء إلى أنحاء القطاع كافة دون عراقيل إسرائيلية، مطالباً بتحقيق دولي عاجل في "جريمة التجويع" التي تُرتكب بحق السكان.

من جانبها، دعت حركة "حماس" اليوم السبت، إلى حراك عالمي يوم غد الأحد والأيام التالية، تضامناً مع قطاع غزة، واحتجاجاً على ما وصفته بسياسة "التجويع الممنهج والإبادة الجماعية".

وناشدت أن يكون غداً الأحد وما يليه "أياماً عالمية لفضح وإدانة جرائم الإبادة والتجويع الصهيونية ضد الأبرياء والمدنيين في غزة من الأطفال والنساء والمرضى".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تشن إسرائيل حرب إبادة جماعية في غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة النداءات الدولية كافة وأوامر لمحكمة العدل الدولية بوقفها.

وخلفت الإبادة، بدعم أمريكي، أكثر من 198 ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 9 آلاف مفقود، إضافة إلى مئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح كثيرين.



