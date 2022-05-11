سياسة
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تحقيق أمريكي يكشف عن مواقع دفن في 53 مدرسة داخلية لأطفال السكان الأصليين
كشفت وزيرة الداخلية الأمريكية عن مواقع دفن في 53 مدرسة داخلية مخصصة للسكان الأصليين. كان الأطفال الأمريكيين الأصليين في الولايات المتحدة قد أبعدوا قسراً عن قبائلهم وأرسلوا إلى هذه المدارس بدءاً من عام 1819.
تحقيق أمريكي يكشف عن مواقع دفن في 53 مدرسة داخلية لأطفال السكان الأصليين
هالاند كشفت عن مواقع دفن محددة أو غير محددة في 53 مدرسة تعود لأطفال السكان الأصليين / AFP
11 مايو 2022

قالت وزيرة الداخلية الأمريكية ديب هالاند، الأربعاء إن تحقيقاً أجرته الوزارة في التاريخ المظلم للمدارس الداخلية الهندية خلص إلى "مواقع دفن محددة أو غير محددة" في 53 مدرسة.

ولأكثر من 150 عاماً، أُبعد الأطفال الأمريكيون الأصليون في الولايات المتحدة قسراً عن قبائلهم وأُرسلوا إلى هذه المدارس بدءاً من عام 1819، في محاولة للاستيعاب القسري.

وكانت المدارس تديرها حكومة الولايات المتحدة أو كنائس مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالحكومة. وقال نشطاء وباحثون إن كثيرين من الأطفال تعرضوا لانتهاكات في المدارس، ولم يُعرف مصير عشرات الآلاف منهم.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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