سياسة
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تعليق أوكرانيا الخط الروسي يرفع أسعار الغاز في أوروبا 6% في يوم واحد
أدى تعليق أوكرانيا مرور الغاز الروسي عبر أراضيها، بعدما كانت طريقاً رئيسياً لعبوره إلى أوروبا حتى بعد هجوم موسكو، إلى رفع أسعار الغاز في أوروبا.
تعليق أوكرانيا الخط الروسي يرفع أسعار الغاز في أوروبا 6% في يوم واحد
ارتفاع أسعار الغاز في أوروبا بعد تعليق أوكرانيا الخط الروسي / AFP
12 مايو 2022

أعلنت أوكرانيا في وقت متأخر الثلاثاء، أنها ستعلق تدفق الغاز عبر نقطة عبور تنقل نحو ثلث الوقود الذي يُنقل من روسيا إلى أوروبا عبر أوكرانيا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة.

وأدّت خطوة أوكرانيا، التي بقيت طريقاً رئيسياً لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد هجوم موسكو، إلى رفع أسعار الغاز في أوروبا.

تأتي هذه الخطوة في الوقت الذي فشلت فيه الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي مرة أخرى الأربعاء في الاتفاق على شروط الحظر المستقبلي المحتمَل على واردات النفط الروسية ردّاً على الحرب في أوكرانيا.

وقال الاتحاد الأوروبي إنه يعتزم خفض واردات الغاز الروسي بمقدار الثلثين بحلول نهاية العام، لكنه لم يصل إلى حدّ التعهُّد بفرض حظر صريح، مثل الحظر الذي أعلنه الرئيس الأمريكي جو بايدن في مارس.

وقالت "جي تي إس أو" التي تدير نظام الغاز الأوكراني، إنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخرانيفكا اعتباراً من يوم الأربعاء، معلنةً حصول "قوة قاهرة"، وهو بند يُحتجّ به عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها.

لكن شركة غازبروم التي تحتكر صادرات الغاز الروسية عبر خطوط الأنابيب، قالت إن "من المستحيل تكنولوجياً" تحويل جميع الصادرات إلى نقطة الربط البيني "سودزا" غرباً، كما اقترحت "جي تي إس أو".

وقال سيرجي ماكوجون الرئيس التنفيذي للوكالة لرويترز، إن قوات الاحتلال الروسية بدأت نقل الغاز عبر أوكرانيا وإرساله إلى منطقتين انفصاليتين تدعمهما روسيا في شرق البلاد، لكنه لم يُورِد أدلّة.

ونقلت صحيفة واشنطن بوست عن يوري فيترينكو الرئيس التنفيذي لشركة نفتوجاز الأربعاء، قوله إن "الانفصاليين الموالين لروسيا" المدعومين من الجيش الروسي "يسرقون الغاز الذي كان من المفترض أن تكون أوكرانيا مسؤولة عنه"، واصفاً الأمر بأنه مثير للسخرية لأن روسيا اتهمت أوكرانيا في الماضي بسرقة الغاز من خطوط أنابيبها

وقالت الشركة إنها لا تستطيع العمل في محطة نوفوبسكوف لضاغط الغاز بسبب "تدخُّل قوات الاحتلال في العمليات التقنية"، مضيفة أنها قد تحوّل التدفق المتضرر مؤقتاً إلى نقطة الربط سودجا الواقعة في الأراضي التي تسيطر عليها أوكرانيا.

وارتفعت أسعار الغاز الطبيعي الأوروبي TTF الأربعاء بأكثر من 6.4% في نحو الساعة 9:15 صباحاً بتوقيت لندن، وفقاً لبيانات نقلتها شبكة CNBC الأمريكية.

ودفع تهديد روسيا بقطع تدفقات الغاز الطبيعي إلى أوروبا الاتحاد الأوروبي إلى تكثيف بحثه عن مورّدين بديلين، إذ تمثل روسيا نحو 40% من جميع واردات الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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