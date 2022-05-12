سياسة
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كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا وزعيمها يأمر بإغلاق شامل
أمر الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون اليوم الخميس، بفرض إجراءات إغلاق عامّ على المستوى الوطني، بعدما سجّلت بلاده أول إصابة بكورونا منذ ظهور الوباء قبل عامين ونصف، حسبما أفاد الإعلام الرسمي.
كوريا الشمالية تعلن تسجيل أول إصابة بكورونا وزعيمها يأمر بإغلاق شامل
  كيم يأمر بإغلاق عامّ في كوريا الشمالية بعد تسجيل أول إصابة بكورونا / Others
12 مايو 2022

أفادت وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية، بأن الرئيس كيم جونغ-أون "دعا كل مدن البلاد وكل مقاطعاتها إلى فرض إجراءات حجر صارمة على أراضيها، وإلى تنظيم العمل والإنتاج بعد عزل وحدات العمل بعضها عن بعض، وكذلك وحدات الإنتاج والوحدات السكنية".

وأكّدت كوريا الشمالية اليوم الخميس، تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا في البلاد، في "حالة طوارئ وطنية خطيرة" تَعهَّد كيم جونغ-أون بـ"التغلّب" عليها من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".

وقالت الوكالة إنّ الإصابة "تتوافق مع" المتحورة أوميكرون السريعة الانتشار.

ونقلت الوكالة عن كيم قوله إنّ البلاد "ستتغلّب" على كورونا من خلال تطبيق نظام حجر صحّي "طارئ إلى أقصى درجة".

وقال كيم خلال اجتماع طارئ للمكتب السياسي إنّ "الهدف هو القضاء على جذور (الجائحة) في أقصر فترة زمنية ممكنة".

وأضافت الوكالة أنّ الزعيم "أكّد لنا أنّه بفضل درجة الوعي السياسي العالية التي يتمتّع بها الشعب... سنتغلّب بالتأكيد على حالة الطوارئ وسننجح في مشروع الحجر الصحي الطارئ".

وأمر كيم بتشديد المراقبة على الحدود وفرض إجراءات لاحتواء الجائحة، داعياً مواطنيه إلى "منع انتشار الفيروس الخبيث عن طريق إغلاق أحيائهم بالكامل في كل المدن والمقاطعات في سائر أنحاء البلاد"، وفقاً للوكالة.

كما أعلن الزعيم أنّ كلّ الأنشطة الإنتاجية والتجارية ستُنظَّم بحيث "تُعزَل" كل وحدة عمل لمنع انتشار الفيروس.

وأغلقت كوريا الشمالية حدودها بالكامل منذ بداية انتشار الجائحة في 2020.

وحتى الخميس لم تكن بيونغ يانغ أعلنت أي إصابة مؤكدة بالفيروس.

ووفقاً لمنظمة الصحة العالمية، أجرت كوريا الشمالية 13259 اختباراً لرصد الإصابات بكورونا في 2020، أتت نتائجها كلّها سلبية.

ويعتقد المراقبون أنّ النظام الصحّي في كوريا الشمالية أضعف من أن يواجه جائحة واسعة النطاق.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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