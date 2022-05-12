خلال السنوات الماضية قدمت صناعة السيارات الصينية مجموعة استثنائية من السيارات الاختبارية "كونسبت".

ولدى هذه السيارات القدرة على قلب صناعة السيارات في العالم إذا قررت شركتُها طرح نسخ تصنيعية منها مخصصة للبيع رسمياً بالأسواق.

وكشف موقع "هوت كارز" عن أبرز السيارات الكونسبت صينية الصنع التي كُشف عنها خلال الفترة الماضية، وتضمّ طراز كونسبت Qoros Milestone، وهو من الطرازات الكهربائية التي يُتنبأ بقدرتها على منافسة شركات كبرى مثل تسلا.

كما تضمّ طراز "Lynk + Co 03+ Cyan" الصيني الاختباري، الذي أعلنت عنه مجموعة جيلي الصينية بمحرك ينتج حتى 528 حصاناً عام 2019.

ومن الموديلات الاختبارية التي كُشف عنها أيضاً ولها القدرة على إحداث ثورة في صناعة السيارات إذا طُرحت بالأسواق رسمياً، طراز "XPeng HT Aero Flying Car" الذي قد نراه رسمياً عام 2024.

طراز آخر اختباري قادر على قلب الأوضاع إذا طُرحت نسخة تصنيعية منه للأسواق، هو "Saloon Mecha Dragon" الذي يتمتع بقدرات متميزة بين السيارات الرياضية بمحرك ينتج 543 حصاناً.

ومن السيارات الصينية الكونسبت أيضاً التي طُرحت مؤخراً طراز "Techrules Ren" الذي يتمتع بتصميم رائع يجعله من أبرز السيارات المرتقبة في المستقبل، بمحرك كهربائي ينتج ما يتراوح بين 429 و1287 حصاناً.

وضمن الفئات الفخمة طُرح مؤخراً الطراز الاختباري الصيني "Hongqi E-Jing GT" الذي يمكنه أن ينافس ماركات بنتلي ورولز رويس إذا ما طُرحت منه نسخة تصنيعية بالأسواق.

والطراز الذي اعتبره الخبراء قادراً على تهديد عرش تسلا، هو طراز "NIO ET7" الكهربائي الاختباري الصيني الذي يُرتقب طرح نسخة تصنيعية منه في الولايات المتحدة وأوروبا قريباً.