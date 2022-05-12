شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس، في مراسم تشييع جثمان الصحفية الشهيدة شيرين أبو عاقلة، من مقر الرئاسة في مدينة رام الله، بحضور رسمي وشعبي كبير، وفق ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وحمّل عباس إسرائيل المسؤولية الكاملة عن قتل الصحفية شيرين أبو عاقلة.

وفي كلمة له خلال مراسم تشييعها بمقر الرئاسة في رام الله، قال: "الاحتلال لن يغيّب الحقيقة، ويجب أن لا تمرّ الجريمة بلا عقاب".

وأضاف: "رفضنا، ونرفض، التحقيق المشترك مع السلطات الإسرائيلية، لأنها هي التي ارتكبت الجريمة، ونحن لا نثق بهم".

وتابع: "سنذهب فوراً إلى المحكمة الجنائية الدولية لمعاقبة المجرمين".

وأشاد عباس بمناقب أبو عاقلة، ووصفها بـ"شهيدة القدس وشهيدة الكلمة الحرة".

وأضاف: "كانت صوتاً صادقاً ووطنياً، ونقلت معاناة القدس والمخيمات".

وقرّر عباس منح أبو عاقلة وسام نجمة القدس تكريماً لها.

ووسط مظاهر حزن كبيرة من أقارب وزملاء الفقيدة، سُجّيَت الشهيدة الراحلة ولُفّ الجثمان بعلم فلسطين ثم نُقل النعش إلى سيارة عسكرية في موكب رسمي باتجاه مقر الرئاسة الفلسطينية.

وحمل عسكريون نعش الشهيدة شيرين بعد أن انطلق موكب الجثمان من مخيم جنين حيث استُشهدت، وطاف بالبلدات الفلسطينية التي خرج أهلها في حشود لوداع الزميلة الشهيدة.

وحضر مراسمَ التشييع رئيس الوزراء محمد اشتية، وأعضاء من اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير والمركزية لحركة فتح، وكبار المسؤولين المدنيين والعسكريين، وعدد من الوزراء، والسفراء وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمَدين لدى فلسطين، ورجال دين، وعدد كبير من الصحفيين والإعلاميين وزملاء الشهيدة، إضافةً إلى ممثلين عن الفصائل والمؤسسات الرسمية والأهلية، وجماهير غفيرة من أبناء الشعب الفلسطيني.

كان موكب التشييع الرسمي لجثمان الشهيدة أبو عاقلة انطلق من المستشفى الاستشاري في مدينة رام الله، بحضور عدد كبير من الصحفيين والفاعليات الرسمية والشعبية.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين اليوم الخميس، فتح سجلّ عزاء لشهيدة الحق والحقيقة الإعلامية شيرين أبو عاقلة، في مقرَّات سفارات وبعثات دولة فلسطين.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت استشهاد مراسلة الجزيرة الزميلة شيرين أبو عاقلة برصاص الجيش الإسرائيلي خلال تغطيتها لاقتحام قواته مخيم جنين شمالي الضفة الغربية المحتلة، صباح أمس الأربعاء.

وكانت الزميلة شيرين أبو عاقلة ترتدي سترة الصحافة في أثناء استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي لها، الذي منع أيضاً محاولات إسعافها حسب شهود عيان.