سياسة
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كارثة "صافر" تهدّد السعودية ومصر.. وقطر تقدّم مليونَي دولار لمواجهتها
أعلنت قطر المساهمة بمبلغ مليونَي دولار لمواجهة التهديد الذي تشكّله ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة السواحل اليمنية، فيما قالت الأمم المتحدة إنها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرُّب نفطي من الخزان النفطي العائم.
كارثة "صافر" تهدّد السعودية ومصر.. وقطر تقدّم مليونَي دولار لمواجهتها
#IYY40 : FSO Safer oil tanker abandoned off Yemen / AFP
12 مايو 2022

أعلنت قطر عن المساهمة بمبلغ مليونَي دولار لمواجهة التهديد الذي تشكّله ناقلة النفط العائمة "صافر" قبالة الساحل اليمني.

جاء ذلك في كلمة لناصر اللنقاوي سفير قطر في هولندا، خلال مؤتمر "المانحین للیمن" المعنيّ بالتعهدات رفیعة المستوی لناقلة النفط العائمة "صافر"، الذي نظمته الأمم المتحدة بالتعاون مع حكومة هولندا، وفقاً لما نشرته وزارة الخارجية القطرية.

من جانبها قالت الأمم المتحدة في بيان لها أمس الأربعاء، إنها جمعت 33 مليون دولار للتعامل مع خطر تسرُّب نفطي من الخزان "صافر"، مضيفة أن "الحاجة إلى جمع مزيد من الأموال ملحة".

والأسبوع الماضي حذرت الولايات المتحدة من ناقلة النفط "صافر" العائمة قبالة السواحل الغربية لليمن، وقالت إنها تشكل تهديداً كارثياً للبحر الأحمر، وإن لتفادي ذلك فرصة.

وكانت منظمة "Greenpeace" الدولية أصدرت تقريراً مطلع العام الجاري حذرت فيه من خطورة حدوث انفجار في هذه الناقلة سيؤثّر بشدة على الدول المطلة على البحر الأحمر مثل السعودية ومصر.

وفي أبريل/نيسان الماضي أعلنت مجموعة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في تقرير أنها بحاجة إلى 144 مليون دولار للاستجابة لأزمة خزان "صافر" النفطي غربي اليمن.

و"صافر" سفينة عائمة لتخزين النفط وتفريغه، ترسو على بعد 8 كيلومترات إلى الشمال الغربي من ميناء "رأس عيسى" في الحديدة غربي اليمن، الواقعة تحت سيطرة الحوثيين، وتحمل أكثر من مليون برميل نفط.

وتعود ملكية السفينة لشركة النفط الحكومية "صافر لعمليات إنتاج واستكشاف النفط"، وكانت قبل اندلاع الحرب تُستخدم لتخزين النفط الوارد من الحقول المجاورة لمحافظة مأرب (وسط) وتصديره.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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