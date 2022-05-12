سياسة
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كوبرا ييت باشي.. أول امرأة محجبة في منصب الوالي بتركيا
أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، قراراً بتعيين السيدة كوبرا ييت باشي، والية على مدينة أفيون قره حصار، لتكون أول سيدة محجبة تشغل مثل هذا المنصب في تركيا.
كوبرا ييت باشي.. أول امرأة محجبة في منصب الوالي بتركيا
بقرار من أردوغان.. تعيين أول سيدة محجبة والية في تركيا / Others
12 مايو 2022

أصدر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قراراً اليوم الخميس، يقضي بتعيين كوبرا ييت باشي، والية على مدينة أفيون قره حصار، لتكون أول سيدة محجبة تشغل مثل هذا المنصب في تركيا.

جاء ذلك في قرار رئاسي نُشر بالجريدة الرسمية، شمل تغيير مناصب 20 والياً وعزل 10 آخرين من منصبهم.

ووفق القرار الرئاسي عُيّنَت ييت باشي التي كانت تشغل منصب نائبة وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، في منصب والية أفيون قره حصار، لتصبح أول سيدة محجبة في تركيا تشغل هذا المنصب.

وعلّقت ييت باشي على القرار في تغريدة على تويتر، أعربت فيها عن سعادتها بالقرار، متقدمة بالشكر لكل من الرئيس أردوغان ووزير الداخلية التركي سليمان صويلو.

وقالت: "أرجو أن يكون منصبي واليةً لأفيون قره حصار، الذي عُيّنت فيه بموافقة رئيسنا السيد رجب طيب أردوغان، مثمراً".

كوبرا ييت باشي

من مواليد 1979 في أنقرة، أكملت دراستها الجامعية في جامعة أنقرة، بكلية الاتصالات قسم الراديو والتليفزيون والسينما، شغلت عديداً من المناصب الإدارية في جامعة مرمرة، مؤلفة وكاتبة، عُيّنَت عام 2019 في منصب نائب وزير الأسرة والخدمات الاجتماعية، وهي متزوجة ولديها 3 أطفال.

ومنذ تولّي حزب العدالة والتنمية السلطة في تركيا أجرى إصلاحات اجتماعية واسعة في بنية المجتمع التركي، وسمح للمرأة التركية المحجبة بمزاولة مختلف المهن، من بينها تَقلُّد الوظائف العامة والانخراط في صفوف الجيش والشرطة.

مصدر:TRT عربي
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