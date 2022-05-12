سياسة
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مقاتل أوكراني محاصر في مصنع آزوفستال يستنجد بإيلون ماسك.. ما القصة؟
ناشد أحد المقاتلين المتحصنين في مصنع "آزوفستال" للصلب الذي تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "سبيس إكس"، المساعدة في إجلائهم.
مقاتل أوكراني محاصر في مصنع آزوفستال يستنجد بإيلون ماسك.. ما القصة؟
أحد المقاتلين المتحصنين في مصنع آزوفستال يناشد إيلون ماسك المساعدة في إجلائهم / AFP
12 مايو 2022

ناشد أحد المقاتلين المتحصنين في مصنع للصلب تحاصره القوات الروسية في مدينة ماريوبول الأوكرانية، الملياردير إيلون ماسك مالك شركة "سبيس إكس"، المساعدة في إجلائهم.

والأسبوع الماضي، أُجليَ عديد من المدنيين من مصنع "آزوفستال" مترامي الأطراف بموجب اتفاق مع روسيا، لكن لم يُتوصل إلى اتفاق مع موسكو بشأن السماح لمئات المقاتلين، بعضهم مصاب بجروح، بعد قصف استمر أسابيع.

وكتب قائد البحرية سيرهي فولينا على تويتر موجهاً كلماته إلى ماسك: "الناس يقولون إنك أتيت من كوكب آخر لتعلم الناس أن يؤمنوا بالمستحيل، كواكبنا متجاورة، أعيش حيث يكاد يكون من المستحيل البقاء على قيد الحياة".

وأضاف "ساعدنا للخروج من آزوفستال إلى بلد وسيط، إذا لم تكن أنت، فمن؟ أعطنا تلميحاً".

ويملك ماسك، أغنى رجل في العالم، شركة "سبيس إكس" لصناعة الصواريخ وشركة تصنيع السيارات الكهربائية تسلا، والحصة الأكبر من أسهم تويتر، ولم يتضح بعد ما إذا كان ماسك قد قرأ تغريدة فولينا.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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