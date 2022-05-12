سياسة
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رغم الرفض الأمريكي.. إسرائيل تقر بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالقدس والضفة
قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، (الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة)، صدّق الخميس على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.
رغم الرفض الأمريكي.. إسرائيل تقر بناء 4 آلاف وحدة استيطانية بالقدس والضفة
يعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراض محتلة ويعدأنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية / Reuters
12 مايو 2022

صدّقت إسرائيل الخميس على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة، بالضفة الغربية بما فيها مدينة القدس الشرقية.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية من بينها هيئة البث الرسمية وموقع والا (خاص)، إن المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الإدارة المدنية، (الذراع التنفيذي للحكومة الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية المحتلة)، صدّق الخميس على بناء 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة".

وأوضح موقع "والا"، والموقع الإلكتروني لصحيفة هآرتس، أن الوحدات السكنية ستُبنى في عديد من المستوطنات، ومنها: بيتار عليت (جنوب غرب القدس)، وشافوت راحيل (شمال القدس)، وإلكانا (شمال غرب الضفة) ودوليف (شمال غرب رام الله)، ونيجوهوت (غرب الخليل)، وكريات أربع (شرق الخليل)، وشعاري تكفاه (شمال غرب الضفة)، وشمورت عوز وجائون (جنوب بيت لحم).

وتشير بيانات حركة "السلام الآن" الحقوقية الإسرائيلية، إلى وجود نحو 666 ألف مستوطن و145 مستوطنة كبيرة و140 بؤرة استيطانية عشوائية (غير مرخصة من الحكومة الإسرائيلية) بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.

ويعتبر القانون الدولي الضفة الغربية والقدس الشرقية أراضٍ محتلة، ويعد جميع أنشطة بناء المستوطنات هناك غير قانونية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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