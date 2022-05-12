سياسة
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كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية باتجاه الساحل الشرقي لجارتها الجنوبية
قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ بالستية قبالة ساحلها الشرقي الخميس. والاختبار هو الأول بعد تنصيب رئيس كوريا الجنوبية الجديد يون سوك-يول هذا الأسبوع والذي يعرف بموقفه المتشدد من تطوير كوريا الشمالية للأسلحة.
كوريا الشمالية تطلق صواريخ بالستية باتجاه الساحل الشرقي لجارتها الجنوبية
زعيم كوريا الشمالية يسير بجوار ما أفادت به وسائل الإعلام الحكومية بأنه صاروخ بالستي عابر للقارات من طراز (هواسونج-17)  / Reuters
12 مايو 2022

قالت كوريا الجنوبية واليابان إن كوريا الشمالية أطلقت ثلاثة صواريخ باليستية باتجاه البحر قبالة ساحلها الشرقي الخميس، في أحدث خطوة من هذا القبيل من جانب الدولة المعزولة التي تسابق الزمن لتعزيز برامج أسلحتها النووية.

والخميس أمرت كوريا الشمالية بإغلاق صارم على المستوى الوطني بعد تأكيد ظهور أول إصابة رسمية بمتحور أوميكرون.

من جانبه أكد خفر السواحل الياباني، نقلا عن الجيش، إطلاق كوريا الشمالية صاروخاً بالستياً. وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية إن المقذوف سقط خارج المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان فيما يبدو.

وقالت هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية إن ثلاثة صواريخ باليستية قصيرة المدى أطلقت من منطقة سونان في بيونغيانغ عاصمة كوريا الشمالية، حيث يقع مطار دولي.

من جانبها قالت كوريا الشمالية إنها أطلقت أكبر صاروخ باليستي عابر للقارات من طراز (هواسونج-17) في 24 مارس/آذار.

والاختبار هو الأول بعد تنصيب الرئيس الكوري الجنوبي الجديد يون سوك-يول هذا الأسبوع والذي أشار في تصريحاته السابقة إلى اتخاذه موقف متشدد من تطوير الأسلحة الكورية الشمالية.

وقال مكتب يون إنه عقد على الفور اجتماعاً لمجلس الأمن القومي.

وجاء الإطلاق، وهو الاختبار السادس عشر المعروف الذي تجريه كوريا الشمالية على أسلحتها هذا العام، أيضاً بعد ساعات من تسجيلها أول تفشي لفيروس كورونا وإعلانها "أخطر حالة طوارئ وطنية" وإصدارها أوامر بفرض تدابير إغلاق على مستوى البلاد.

واستخدمت كوريا الشمالية، في تجربتها الأخيرة للأسلحة يوم السبت، صاروخاً بالستياً أطلقته غواصة.

وتعهد زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون أواخر الشهر الماضي بالإسراع في تعزيز ترسانة بلاده من الأسلحة النووية وسط تعثر محادثات نزع السلاح النووي مع الولايات المتحدة.

وتوقع مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون أن تجرى بيونغيانغ أول تجربة نووية منذ 2017 هذا الشهر.

وقال الجيش الأمريكي في بيان إنه يتشاور من كثب مع حلفائه وشركائه حول إطلاق الصواريخ اليوم الخميس.

وأضاف أن "إطلاق الصواريخ يسلط الضوء على تأثير برنامج الأسلحة غير المشروعة لكوريا الشمالية في زعزعة الاستقرار".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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