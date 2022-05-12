سياسة
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تركيا: نؤكد ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا
أكدت تركيا في جلسة خاصة عقدها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا، على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا في سبيل الوصول إلى حل سلمي للأزمة الراهنة بين البلدين.
تركيا: نؤكد ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا
أكدت الممثلية في بيان على دعم تركيا لسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم / Reuters
12 مايو 2022

أكدت تركيا الخميس على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة بين روسيا وأوكرانيا في سبيل الوصول إلى حل سلمي للأزمة الراهنة بين البلدين.

جاء ذلك في بيان أصدرته الممثلية الدائمة لتركيا لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، في إطار جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول أوكرانيا.

وأكدت الممثلية في البيان دعم تركيا سيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها بما فيها شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا إليها من جانب واحد في العام 2014.

وشدد البيان على رفض الهجمات العسكرية ضد أوكرانيا واعتبرها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة، وأعرب عن قلقه من تبعات الاشتباكات على أوكرانيا والعالم على المدى الطويل.

وأكد أن المجتمع الدولي ليس في وضع يسمح له بتحمل مخاطر هذا النوع من التحديات الإقليمية والعالمية.

ومشيراً إلى الأوضاع الإنسانية في أوكرانيا، شدد البيان على أن الصور القادمة من العاصمة كييف ومنطقتي بوتشا وماريوبول في أوكرانيا "مفزعة".

وأفاد: "نشاطر الشعب الأوكراني آلامه، ولا يمكن القبول إطلاقاً باستهداف المدنيين الأبرياء والبنية التحتية المدنية"، وشدد على ضرورة محاسبة المسؤولين عن استهداف المدنيين عبر تحقيق مستقل.

وأضاف: "نؤمن بضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة من أجل تحسين الوضع الإنساني والتوصل إلى حل سلمي".

وفي الختام أكد البيان أن تركيا ستواصل جهودها لإرساء السلام بين البلدين.

وفي 24 فبراير/شباط الماضي، شنّت روسيا هجوماً على أوكرانيا تبعه رفض دولي وعقوبات اقتصادية مشددة على موسكو، التي تشترط لإنهاء عمليتها تخلّي كييف عن خطط الانضمام إلى كيانات عسكرية والتزام الحياد، وهو ما تعده الأخيرة "تدخلاً" في سيادتها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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