سياسة
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إصابة 4 عسكريين ومدني جراء قذائف لإرهابيّي YPG.. والجيش التركي يرد
أفاد بيان لوزارة الدفاع التركية بإصابة 4 عسكريين ومدني بولاية غازي عنتاب، جرّاء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم PKK/YPG. في المقابل، رد الجيش التركي محيّداً 6 عناصر إرهابية، وفق بيان آخر للوزارة.
إصابة 4 عسكريين ومدني جراء قذائف لإرهابيّي YPG.. والجيش التركي يرد
وزارة الدفاع التركية تعلن تحييد 6 عناصر إرهابية وفق التقديرات الأولية
12 مايو 2022

قالت وزارة الدفاع التركية الخميس إن التقديرات الأولية تشير إلى "تحييد 6 عناصر إرهابية خلال عمليات الدفاع عن النفس المشروعة، بعد شن الإرهابيين هجمات على قواتنا بمنطقة قارقامش الحدودية مع سوريا".

وكانت الوزارة أعلنت في وقت سابق إصابة 4 عسكريين ومدني بولاية غازي عنتاب، جرّاء سقوط قذائف صاروخية أطلقها إرهابيو تنظيم PKK/YPG من منطقة عين العرب شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة في بيان أن مسلحي التنظيم الإرهابي استهدفوا براجمات الصواريخ وقذائف الهاون مخفراً حدودياً للجيش التركي في منطقة قارقامش بولاية غازي عنتاب.

وأضاف البيان أن المصابين الخمسة جرّاء الهجوم الإرهابي، نُقلوا إلى المستشفى.

وأكد أن الجيش التركي رد بالمثل على مصدر إطلاق الصواريخ في إطار حق الدفاع المشروع عن النفس.

ويسيطر YPG الإرهابي على مساحات كبيرة شمال شرقي سوريا، بدعم أمريكي غربي بزعم محاربة تنظيم "داعش" الإرهابي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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