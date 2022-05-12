سياسة
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أنقرة تدعم حلّاً لإقليم الصحراء يستند إلى القرارات الدولية
أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية السفير تانجو بيلغيتش، دعم بلاده حلاً سياسياً لقضية إقليم الصحراء، يستند إلى القرارات الدولية.
أنقرة تدعم حلّاً لإقليم الصحراء يستند إلى القرارات الدولية
تانجو بيليغيتش: تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة، داخل حدودها المعترف بها دولياً​​​​​​​ / AA
12 مايو 2022

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية السفير تانجو بيلغيتش الخميس دعم بلاده حلاً سياسياً لقضية إقليم الصحراء، يستند إلى القرارات الدولية.

جاء ذلك في بيان للناطق باسم الخارجية التركية، السفير تانجو بيليغيتش، نشرته السفارة التركية بالجزائر، على حسابها الرسمي بموقع فيسبوك.

وقال بيلغيتش، إن أنقرة "تدافع منذ البداية عن إيجاد حل سياسي، لقضية الصحراء الغربية في إطار قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومن خلال الحوار بين الأطراف".

وأضاف: "تركيا تدعم وحدة أراضي وسيادة جميع دول المنطقة، داخل حدودها المعترف بها دولياً".​​​​​​​

مصدر:TRT عربي - وكالات
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