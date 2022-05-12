سياسة
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في أثناء صفقة شراء ماسك.. تويتر تعلن مغادرة مسؤوليْن كبيريْن ووقف التوظيف
شركة تويتر تعلن عن مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة. وكان مجلس إدارة الشبكة قد قبل عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك في نهاية أبريل/نيسان. وبُعيد الاتفاق، أساء ماسك إلى العديد من موظفي الشبكة الاجتماعية.
في أثناء صفقة شراء ماسك.. تويتر تعلن مغادرة مسؤوليْن كبيريْن ووقف التوظيف
متحدثة باسم تويتر أكدت أن مسؤول الاستهلاك كايفون بيكبور ومسؤول المنتجات المدرة للدخل بروس فالك "غادرا تويتر" / AFP
12 مايو 2022

أعلنت تويتر الخميس مغادرة اثنين من كبار مسؤوليها التنفيذيين وتعليق جميع التعيينات غير الضرورية في خضم عملية شراء إيلون ماسك للمجموعة.

وأكدت متحدثة باسم المجموعة لوكالة الصحافة الفرنسية أن مسؤول الاستهلاك كايفون بيكبور ومسؤول المنتجات المدرة للدخل بروس فالك "غادرا تويتر".

وفي تغريدة، أكد بيكبور الذي أشرف خصوصاً على فرق الهندسة والتصميم وخدمة المستعملين أنه ليس من اتخذ القرار.

وأكد أن المدير التنفيذي للمجموعة باراغ أغراوال "طلب مني المغادرة بعد أن أعلمني أنه يريد أن يأخذ الفريق في اتجاه مختلف"، مشيراً إلى أنه كان في إجازة أبوة.

إضافة إلى مغادرة هذين المسؤولين، تخطط تويتر لخفض الإنفاق.

وأضافت المتحدثة "اعتباراً من هذا الأسبوع، نعلق غالبية التعيينات والتعويضات، باستثناء المناصب التجارية الحساسة".

وتابعت "سنخفض التكاليف غير المتعلقة بالأجور لضمان مسؤوليتنا وفعاليتنا".

وكان مجلس إدارة الشبكة الاجتماعية قد قبل عرض الاستحواذ الذي قدمه إيلون ماسك بقيمة 44 مليار دولار في نهاية أبريل.

ويريد رجل الأعمال أن يجعل من الشبكة حصناً لحرية التعبير، مشيراً، على سبيل المثال، الثلاثاء إلى أنه مستعد لرفع التعليق الدائم لحساب دونالد ترامب الذي تقرر إثر الهجوم على مبنى الكابيتول.

وفيما يتعلق بعمل المجموعة، أشار أيضاً إلى وضع حدّ للمنشورات والتعليقات العشوائية والاعلانات، كما وعد بأن تكون الخوارزميات "مفتوحة المصدر" مع تنويع مصادر الدخل بدون أن يعلن حتى الآن استراتيجية شاملة.

وفق صحيفة نيويورك تايمز، ادعى إيلون ماسك في عرض تقديمي للمستثمرين أنه يمكنه زيادة إيرادات الشركة خمسة أضعاف بحلول عام 2028، وزيادة إيرادات الاشتراك بشكل كبير ورفع عدد المستعملين النشطين من 217 مليوناً في نهاية عام 2021 إلى 931 مليونا عام 2028.

بُعيد الاتفاق مع مجلس الإدارة، أساء ماسك إلى العديد من موظفي الشبكة الاجتماعية عبر سخريته علنا من مسؤولين تنفيذيين فيها.

وغرّد حينها باراغ أغراوال دعماً لموظفي المجموعة التي تتخذ مقراً في سان فرانسيسكو، وقال "أنا فخور بالأشخاص الذين يواصلون القيام بالمهمة بتركيز وتصميم رغم الضوضاء المحيطة بهم".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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