سياسة
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السفير القطري: زيارة الأمير تميم إلى تركيا ستحقق تقارباً ثنائياً كبيراً
أكد سفير قطر في أنقرة محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، أن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني لتركيا، ستحقق تنسيقاً مستمراً وتقارباً كبيراً في القضايا المهمة، مضيفاً أن الزيارة تزامنت مع فترة تتطلب التعاون البنّاء وتبادل الآراء.
السفير القطري: زيارة الأمير تميم إلى تركيا ستحقق تقارباً ثنائياً كبيراً
لقاء بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والسفير القطري في تركيا محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني بعد تسلم أوراق اعتماده في المجمع الرئاسي بأنقرة-نوفمبر 2021
12 مايو 2022

قال السفير القطري لدى أنقرة محمد بن ناصر بن جاسم آل ثاني، إن زيارة الأمير تميم بن حمد آل ثاني لتركيا، ستحقق تنسيقاً مستمراً وتقارباً كبيراً في العلاقات الثنائية والقضايا المهمة.

وأوضح السفير الخميس أن زيارة الأمير تميم إلى تركيا تأتي في فترة يمر فيها العالم بأسره بمرحلة صعبة على كافة المستويات.

وأضاف أن الزيارة تزامنت مع فترة تتطلب التعاون البناء وتبادل الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية من أجل مواجهة التحديات والتصدي لها.

وأشاد بمتانة واستدامة العلاقات القطرية التركية والتعاون الاستراتيجي في كافة القطاعات والتناغم الكبير بين الجانبين في العديد من الملفات الدولية والإقليمية.

ولم يتطرق السفير إلى تاريخ الزيارة المرتقبة.

وتشهد العلاقات التركية القطرية تطوراً متنامياً وتعاوناً متواصلاً على مختلف الأصعدة، مع وجود تناغم سياسي كبير واتفاق في وجهات النظر، تجاه كثير من القضايا الإقليمية والدولية، لا سيما قضايا الشرق الأوسط.

وتعززت العلاقات على المستوى العسكري بين البلدين في يونيو/حزيران 2017، إذ دخلت اتفاقية التعاون العسكري حيز التنفيذ بعد تصديق البرلمان التركي عليها، واعتمادها من الرئيس رجب طيب أردوغان.

وبموجب الاتفاقية، أُنشِئت قاعدة عسكرية تركية في قطر، ونُفِّذت تدريبات مشتركة، كما نصت على تشكيل آلية من أجل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب العسكري، والصناعات الدفاعية، والمناورات المشتركة، وتمركز القوات المتبادل بين الجانبين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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