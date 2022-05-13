أعلنت كوريا الشمالية الجمعة تسجيلها أول وفاة بكوفيد-19، قائلة إن أكثر من 187 ألف شخص يعانون حمى قد جرى "عزلهم وتجري معالجتهم"، مشيرة إلى أن الفيروس انتشر "في كل أنحاء البلاد".

وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية بأن الزعيم كيم جونغ-أون زار المقر الوطني للوقاية من الأوبئة و"أخذ علماً بانتشار كوفيد-19 في كل أنحاء البلاد".

وأشارت الوكالة إلى أن "حمى لم يتسنَّ تحديدها انتشرت بشكل سريع في كل أنحاء البلاد اعتباراً من نهاية أبريل/نيسان". وقالت إن ستة أشخاص كانوا مصابين "بحمّى" قد تُوفّوا، وإن واحداً من بينهم قد ثبتت إصابته بالمتحورة المتفرعة عن أوميركيون، بي-إيه.2".

ولفتت الوكالة إلى أنه بتاريخ 12 مايو/أيار وحده كان نحو 18 ألف شخص مصابين بحمّى في كلّ أنحاء البلاد، مضيفة أنه حتى الآن عُزل 187800 شخص يجري علاجهم.

يقول الخبراء إن البنية التحتية الصحية المتهالكة في كوريا الشمالية ستجهد في التعامل مع تفشٍّ كبير للفيروس.

ولم يجرِ تطعيم أيّ من السكان البالغ عددهم 25 مليون نسمة ضدّ الفيروس، إذ إنّ بيونغ يانغ رفضت عروض التطعيم من منظمة الصحة العالمية ومن الصين وروسيا.

وترأس كيم الخميس اجتماعاً طارئاً للمكتب السياسي بشأن الوضع الصحي وأمر بفرض حجر لمحاولة وقف انتشار الفيروس. وأضافت الوكالة أن "هذا هو التحدي الأهم والواجب الأهم الذي يجب أن يواجههما حزبنا لقلب حالة الأزمة الصحية هذه بسرعة".

يرجح محللون أن يكون كوفيد قد انتشر بالفعل في كل أنحاء البلاد، خصوصاً في ظل أحداث كبرى شهدتها بيونغ يانغ في أبريل/نيسان، بما في ذلك عرض عسكري لم يضع خلاله المشاركون ولا المتفرجون كمامات.