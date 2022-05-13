تعرضت القنصلية العامة التركية في العاصمة الفرنسية باريس لاعتداء من قبل أنصار تنظيم PKK الإرهابي.

وقالت مصادر دبلوماسية إن مجهولين ألقوا ألعاباً نارية على مبنى القنصلية بحدود الساعة 02.30 بالتوقيت المحلي من يوم 12 مايو/أيار الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن الاعتداء ألحق أضراراً بنافذة المبنى وجدارها الخارجي، وأن السلطات الفرنسية المعنية فتحت تحقيقاً للكشف عن ملابساته.

وكشفت المصادر أنها حصلت على معلومات تفيد بأن كيانات مرتبطة بتنظيم PKK قد تبنت الاعتداء المذكور.

وأدانت محافظة "أوت دو سين"، في تغريدة عبر تويتر، الاعتداء على مبنى القنصلية العامة التركية الواقع في مدينة بولوني-بيانكور.

وحسب التغريدة عبَّر حاكم المحافظة لوران هوتياوكس عن إدانته للاعتداء، والتضامن مع موظفي البعثة التركية.