تصدر الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان قائمة الرياضيين الأعلى أجراً في العالم لعام 2022 حسب مجلة فوربس الأمريكية.

وكشفت مجلة "فوربس" الأمريكية في تقرير لها عن قائمة أغلى 10 رياضيين يتقاضون أعلى أجور في العالم من كل الألعاب ليتصدّر القائمة ميسينجم فريق العاصمة الفرنسية.

ويحصل ميسي على 130 مليون دولار أمريكي، مقسمة بين 75 مليون دولار عائدات من أدائه على أرض الملعب، و55 مليون من عقود الرعاية وما يتحصل عليه من مواقع التواصل الاجتماعي خارج الملعب.

فيما حلّ ليبرون جيمس نجم كرة السلة الأمريكية لاعب فريق لوس أنجلوس ليكرز ثانياً في القائمة بإجمالي عائدات يبلغ 121.2 مليون دولار، 41 منها من راتبه لاعباً و80 من تعاقدات خارج الملعب مع شركات الرعاية ومواقع التواصل الاجتماعي والأنشطة الأخرى.

وجاء كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد وأفضل لاعبي العالم 5 مرات في المرتبة الثالثة، إذ يحصل على 115 مليوناً، 60 منها من عائدات داخل الملعب و55 من عائدات خارجه.

أما نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي فجاء في المركز الرابع بإجمالي إيرادات بلغ 95 مليون دولار أمريكي، منها 70 من موقعه لاعباً و25 من عائدات خارج الملعب.

وحلّ خامساً لاعب فريق السلة الأمريكي جولدن ستيت واريورز، ستيفن جوري بـ92.8 مليون دولار، 45.8 داخل الملعب و47 خارج الملعب.

وجاء في القائمة التي تضم أغلى 10 لاعبين لاعب فريق بروكلين الأمريكي لكرة السلة، كيفين دورنات في المركز السادس بإجمالي راتب 92.1 مليون دولار، فيما نال روجيه فيدرر أسطورة لعبة التنس السويسري المركز السابع براتب 90.7 مليون.

وحصل الملاكم المكسيكي كانيلو ألفاريز ولاعب كرة القدم الأمريكية توم برادي ولاعب فريق ميلواكي باكس الأمريكي اليوناني جيانيس أنتيتوكونمبو على المراتب الثامنة والتاسعة والعاشرة، بإجمالي رواتب 90 مليون دولار و83.9 مليون دولار و80.9 مليون دولار على التوالي.