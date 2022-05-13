قال وزير الدفاع الأسترالي بيتر داتون إن سفينة استخبارات صينية تُعُقّبَت قبالة الساحل الغربي للبلاد في ما وصفه بأنه "عمل عدواني" من جانب بكين.

وتعقّبَت أستراليا سفينة التجسس خلال الأسبوع الماضي في أثناء إبحارها عبر محطة "هارولد إي هولت" للاتصالات البحرية في إكسماوث، التي تستخدمها الغواصات الأسترالية والأمريكية وغواصات الحلفاء.

وقال داتون في مؤتمر صحفي: "أعتقد أنه عمل عدواني، لا سيما أنها وصلت إلى أقصى الجنوب".

وأضاف: "كانت على مقربة شديدة من منشآت عسكرية واستخباراتية على الساحل الغربي لأستراليا".

وتُجري أستراليا الانتخابات العامة في 21 مايو/أيار، وكانت الأحاديث حول تهديد الأمن القومي الذي تشكّله الصين موضوعاً رئيسياً في الحملة الانتخابية.

وتساءل داتون عن "التوقيت الغريب" لوجود السفينة في ظلّ الحملة الانتخابية.

وتُعُقّبَت سفن البحرية الصينية قبالة السواحل الشمالية والشرقية لأستراليا عدة مرات في السنوات القليلة الماضية.

وقالت وزارة الدفاع الأسترالية في بيان إن سفينة صينية من طراز "دونغ دياو" سافرت عبر الساحل الغربي وعبرت إلى المنطقة الاقتصادية الأسترالية الخالصة في السادس من مايو، ووصلت إلى مسافة 50 ميلاً بحرياً من محطة الاتصالات في 11 مايو.

وقال داتون إن أستراليا توعّي مواطنيها بوجود سفن تابعة للبحرية الصينية.